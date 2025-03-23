Deha 25. bölüm tek parça full HD izle!

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DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Deha'nın 24. Bölümünde; Devran, İskender'e söz verdiği gibi onun elindeki her şeyi almak için fark ettirmeden birden fazla cephede harekete geçer. Bunun için önce zekasını sonra da ikna kabiliyetini kullanarak İskender'in açgözlülüğünün kurbanı olmasını sağlayarak hem elindeki her şeyi alır hem de İskender'in Aysel'e yalan söylemesine neden olur. Karahan, İmre'nin onunla birlikte olmayı kabul etmesinin ardındaki nedeni öğrenince ona bir teklifte bulunur. İmre ise Devran tarafından hayal kırıklığına uğratılmasıyla Karahan'la iş birliği yapar. Karahan'ın ise Devran'a bu iş birliğinden farklı bir sürprizi daha vardır. Fakat Devran bu sürprize şaşırmaz.

Deha 25. bölüm henüz yayınlanmadı. Bölümleri SHOW TV platformlarında takip edebilirsiniz.

DEHA KONUSU NE?

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.