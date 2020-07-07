Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim

Defne Samyeli, çıkardığı kitapta kendisiyle ilişki yaşadığını ileri süren Mustafa Sandal'a dava açtı. Şüpheli olarak ifade veren Sandal, "Kitabımda yer verdiğim övgü dolu cümleler ile Defne Samyeli'ni onore ettim" dedi. İki ünlü ismin dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

07.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:54

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Beni Ağlatma isimli kitabında bir dönem Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazdı. Böyle bir ilişki yaşadığını kabul etmeyen Defne Samyeli, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek şarkıcı Mustafa Sandal hakkında şikayetçi olmuştu. Sandal, dava kapsamında şüpheli olarak ifade verdi.

"KİTABIN REKLAMINI YAPMAK İÇİN İFTİRADAN KAÇINMADI"

Sözcü'de yer alan habere göre: Samyeli, Mustafa Sandal'ın çıkardığı kitapta kendisiyle ilgili yazılan kısımda onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek ifadeler kullanıldığını belirtmişti. Samyeli dilekçesinde ayrıca, Mustafa Sandal'ın kendisi ile ilişki yaşadığını iddia ettiğini ancak aralarında hiçbir şekilde birliktelik yaşanmadığını belirtti. Kitaptaki ifadelerin hayal ürünü olduğunu belirten Samyeli, "Hiçbir edebi karşılığı olmayan kitabının reklamını yapma adına yalan ve iftira atmaktan kaçınmamıştır" demişti.

"DEFNE'Yİ ONORE ETTİM"

Samyeli'nin şikayeti üzerine şüpheli olarak ifade veren Mustafa Sandal, "Kitabımda yer verdiğim övgü dolu cümleler ile Defne Samyeli'yi onore ettim" dedi. Savcılık, Sandal'ın ifadesinin ardından dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Samyeli uzlaşırsa dosya kapanacak uzlaşmazsa Sandal hakkında dava açılacak.

MUSTAFA SANDAL, DEFNE SAMYELİ İÇİN KİTABINDA NE DEDİ?

Mustafa Sandal, Samyeli için çıkardığı kitabında şu ifadeleri kullanmıştı: "Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. O zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karışımı duygularla 'onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi' söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti…"

Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor Ekonomi
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 3. Sayfa
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Dünya
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Ekonomi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü
Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Son Dakika: Jandarma son 15 günde Diyarbakır'da 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirdi
Son Dakika: Jandarma son 15 günde Diyarbakır'da 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirdi
CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı
CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina yer almadı
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina yer almadı
İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede
İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Yaşar Güler Bülent Turan Mustafa Şentop
Magazin Zeki Müren Cem Yılmaz Mabel Matiz Coşkun Sabah
Spor Falcao Bülent Uygun Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 15:54:45. #1.15#
title