Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim Defne Samyeli, çıkardığı kitapta kendisiyle ilişki yaşadığını ileri süren Mustafa Sandal'a dava açtı. Şüpheli olarak ifade veren Sandal, "Kitabımda yer verdiğim övgü dolu cümleler ile Defne Samyeli'ni onore ettim" dedi. İki ünlü ismin dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Beni Ağlatma isimli kitabında bir dönem Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazdı. Böyle bir ilişki yaşadığını kabul etmeyen Defne Samyeli, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek şarkıcı Mustafa Sandal hakkında şikayetçi olmuştu. Sandal, dava kapsamında şüpheli olarak ifade verdi.

"KİTABIN REKLAMINI YAPMAK İÇİN İFTİRADAN KAÇINMADI"

Sözcü'de yer alan habere göre: Samyeli, Mustafa Sandal'ın çıkardığı kitapta kendisiyle ilgili yazılan kısımda onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek ifadeler kullanıldığını belirtmişti. Samyeli dilekçesinde ayrıca, Mustafa Sandal'ın kendisi ile ilişki yaşadığını iddia ettiğini ancak aralarında hiçbir şekilde birliktelik yaşanmadığını belirtti. Kitaptaki ifadelerin hayal ürünü olduğunu belirten Samyeli, "Hiçbir edebi karşılığı olmayan kitabının reklamını yapma adına yalan ve iftira atmaktan kaçınmamıştır" demişti.

"DEFNE'Yİ ONORE ETTİM"

Samyeli'nin şikayeti üzerine şüpheli olarak ifade veren Mustafa Sandal, "Kitabımda yer verdiğim övgü dolu cümleler ile Defne Samyeli'yi onore ettim" dedi. Savcılık, Sandal'ın ifadesinin ardından dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Samyeli uzlaşırsa dosya kapanacak uzlaşmazsa Sandal hakkında dava açılacak.

MUSTAFA SANDAL, DEFNE SAMYELİ İÇİN KİTABINDA NE DEDİ?

Mustafa Sandal, Samyeli için çıkardığı kitabında şu ifadeleri kullanmıştı: "Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. O zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karışımı duygularla 'onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi' söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti…"