Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı
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Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu ve erkek arkadaşının eğlenceli gecesi tatsız bitti. Talu ile bir eğlence mekanında çıkan sevgilisi, karşısında gördüğü basın mensuplarına önce küfür etti sonra kameraların üzerine yürüdü. Talu'nun bu anlarda tepkisiz kalması ise herkesi şaşırttı.

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, bu sefer sosyal medyada paylaştığı pozlarla değil sevgilisiyle geçirdiği olaylı geceden dolayı gündem oldu.

SEVGİLİSİ ÇEVREYE SALDIRDI

Geçtiğimiz haftalarda liseyi bitiren ve mezuniyet pozlarıyla günlerce konuşulan Derin Talu, erkek arkadaşıyla bir eğlence mekanına gitti. Mekandan çıkarken görüntülenen çiftten Talu'nun sevgilisi sebebi bilinmeyen bir şekilde sinirlendi ve çevreye saldırdı. Küfürler savuran genç adam, hızına alamayıp kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Talu ve sevgilisinin olaylı gecesi anbean Uçankuş kameraları tarafından görüntülendi.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı

DERİN TALU TEPKİSİZ KALDI

Kameralara saldıran genç adamı yakınları sakinleştirmeye çalışırken sevgilisi Derin Talu'nun bir tepki vermemesi ise dikkat çekti.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı
Derin Talu
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı - Haberler Magazin
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