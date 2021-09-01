Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu ve erkek arkadaşının eğlenceli gecesi tatsız bitti. Talu ile bir eğlence mekanında çıkan sevgilisi, karşısında gördüğü basın mensuplarına önce küfür etti sonra kameraların üzerine yürüdü. Talu'nun bu anlarda tepkisiz kalması ise herkesi şaşırttı.