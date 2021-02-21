Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

17 yaşındaki Derin Talu, kanepede verdiği pozunu, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta, siyah bir mini etek ve beyaz gömlek giydiği görülen Talu'nun gönderisi, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

LİSEDE MEZUN OLDU

16 yıllık evliliklerini 2011 yılında noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, liseden mezun olmuştu.

Liseyi bitiren Derin Talu, kepli fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Talu'nun ablası Deren Talu da, kardeşinin fotoğraflarına "Çok güzel" notunu düşmüştü.

DEFNE SAMYELİ'NİN İKİ KIZI VAR

Öte yandan 1995 yılında nikah masasına oturan mimar Eren Talu ile eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, 2011'de boşanmıştı. Samyeli ve Talu'nun, Derin ve Deren adında iki kızı bulunuyor.