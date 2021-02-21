Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı

21.02.2021 19:31 | Son Güncelleme: 21.02.2021 20:15
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı

Geçtiğimiz günlerde liseden mezun olduğunu duyuran Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, yeni pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Talu'nun fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

17 yaşındaki Derin Talu, kanepede verdiği pozunu, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta, siyah bir mini etek ve beyaz gömlek giydiği görülen Talu'nun gönderisi, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı

LİSEDE MEZUN OLDU

16 yıllık evliliklerini 2011 yılında noktalayan Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, liseden mezun olmuştu.

Liseyi bitiren Derin Talu, kepli fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Talu'nun ablası Deren Talu da, kardeşinin fotoğraflarına "Çok güzel" notunu düşmüştü.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı

DEFNE SAMYELİ'NİN İKİ KIZI VAR

Öte yandan 1995 yılında nikah masasına oturan mimar Eren Talu ile eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, 2011'de boşanmıştı. Samyeli ve Talu'nun, Derin ve Deren adında iki kızı bulunuyor.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Mesut Özil Umut Bulut Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Şehit Eskişehir Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 20:15:50. #1.14#
title