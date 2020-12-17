Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, yeni pozlarını Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu. Derin Talu'nun paylaşımına binlerce beğeni gelirken, bazı takipçileri "Biz 17 yaşında makyaj nedir bilmezdik" yorumlarında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına giren Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu ile evliliğinden olan kızları magazin basınında sıkça yer alıyor. Pozlarıyla adından söz ettiren Talu'nun son fotoğrafına da binlerce beğeni ve yorum yağdı.

AŞIRI MAKYAJLI OLMASI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Derin Talu'ya takipçileri Instagram üzerinden, ''Nasıl 17 yaşında bu kız?'' gibi sorular sordu. Talu'nun bu halini görenler, "Biz 17 yaşında makyaj nedir bilmezdik" yorumlarında bulundu.

İşte Derin Talu'nun paylaşımları: