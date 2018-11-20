Defne Samyeli Kızı Deren'in 22. Yaşını Kutladı

Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından 22 yaşına giren kızı Deren Talu'nun doğum gününü kutladı. Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 22 yaşına girdi. Samyeli de sosyal medya hesabı Twitter'dan kızının doğum gününü kutladı. Samyeli, kızıyla çekilmiş bir fotoğrafın altına da, "İnanamıyorum 22 yıl olduğunaO?Seni ilk kollarıma alışım daha dün gibi. Canım kızım iyi ki doğdun. Her yeni yaşında güzellikler ve neşe içinde hep beraber olmak dileğiyleSeni çok seviyorum??????" notunu düştü.

(İHA)