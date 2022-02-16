Defne Samyeli'den Hakan Sabancı'yla İlgili İddialara Yanıt

Birlikte akşam yemeği yiyen anne-kız sonrasında alışveriş turu attı. Defne Samyeli, "Kızınız Derin Talu, iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor mu?" sorusuna, "Arkadaşlar o konulara girmeyelim lütfen." cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Aygün Aydın, Derin Talu ile iş insanı Hakan Sabancı'nın geçtiğimiz haftalarda katıldıkları bir partide sarmaş dolaş eğlendiklerini iddia etmişti.

Defne Samyeli kimdir?

Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında; Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi. 2022 itibarıyla 50 yaşındadır. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yazar.

Defne Samyeli, İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana'nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Defne Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır.

Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır.2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sundu.

Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 3 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Defne Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır. Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin, Hekimoğlu ve Sol Yanım gibi dizilerde de yer alan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile olan evliliğinden Deren Talu ve Derin Talu adında iki kızı bulunuyor.

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