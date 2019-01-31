Defne Joy Foster'ın Annesi Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu: Dayanamıyorum Artık
2011 yılında hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ın annesi, bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanıp "Dayanamıyorum artık" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
2 Şubat 2011'de hayatını kaybeden Defne Joy Foster, cumartesi günü Zincirlikuyu'daki mezarı başında anılacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının sunucularının kızını anmasıyla telefonla programa bağlanan anne Hatice Foster, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster Kanal D'deki '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Konuşmakta güçlük çeken Hatice Foster, şunları söyledi: "Dayanamıyorum. 8 yıla girdi. Onu çok özlüyorum. Cumartesi günü Zincirlikuyu'da olacağım. Evlat kaybı çok zor. Allah düşmanıma vermesin.
"ANTİDEPRESAN DA ALSAM TUTAMIYORUM KENDİMİ"
Evladına doyamadı. Ne diyeyeyim? Ben evladımın ciğerini bilirdim. Çok fenayım. Canım evladım. Onu anlatmam mümkün değil. Annesi olarak ondan çok şey öğrendim. Mekanı cennet olsun. Antidepresan da alsam tutamıyorum kendimi. Canım kızım! Çok seviyorum onu.
"HAYAT ÜSTÜME GELİYOR NEDEN HALA YAŞIYORUM?"
Torunumu arada sırada görüyorum. Her zaman değil. Kocası 4. ayında evlendi zaten. Resimlerde oğlan mutlu görünüyor ama hiç yalnız kalamadık. O da canımın canı. Mutsuzum o konuda. Hasret gideremedik. Hayat çok üstüme geliyor. Neden hala yaşıyorum onu da bilmiyorum?"
ÖLÜ BULUNMUŞTU
Sihirli Annem dizisinde Eda rolüyle hafızalarımıza kazınan Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011'de Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde ölü bulunmuştu. Adli Tıp Raporu'na göre Foster'in, alkol ve kanında bulunan ilaçların yan etkisiyle kalp ritmi bozukluğu nedeniyle öldüğü belirtilmişti.
Kerem Altan 2.5 ay hapse çarptırılmış, cezası 5 yıl ertelenmişti. Defne Joy Foster'ın İlker Yasin Solmaz'dan Can Kılıç Solmaz adında bir oğlu var. Can şimdi 10 yaşında...
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınGökhan benim için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Gökhan''ın futbol aşkı benden önemliydi. Futbol kariyeri benimle olduğu için bitti. Gökhan halı sahada arkadaşlarıyla her maç hazırlığında kramponunu temizlerken onun heyecanını gördüğümde ona bunu yaşattığım için kahroluyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HAP VAR ALKOL VAR BİRDE GECE MAÇI BUNA NE VÜCUT DAYANIR NE BİLMEM NE HELE BİRDE MAÇ DEPLASMANDA OLURSA ONDAN SONRA FERYAT FİGAN ET ZAMANINDA İYİ YETİŞTİRSEYDİN BUNLAR OLMAZDICevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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Ölünün arkasından kötü konuşmayın.Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Mac yaparken olmus. Alkol var hap var doping yapmis. Sonra sahalardan men edilmis ceza olarakCevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
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rahmetcı ecevıt yada demırel yada daha onemlı ınsanlar bu kadar haber olmuyor artık. uyusturucu almıs baska bırının evınde patates olmus sonra.Cevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır