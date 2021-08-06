Defkhan Parazit sözleri! Parazit şarkı sözleri nelerdir? Parazit rap sözleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Defkhan Parazit sözleri! Parazit şarkı sözleri nelerdir? Parazit rap sözleri

Defkhan Parazit sözleri! Parazit şarkı sözleri nelerdir? Parazit rap sözleri
Haberler.com - Haberler | Gündem

Defkhan Parazit şarkısı bugün 6 Ağustos tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 50 bine yakın izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Parazit sözleri nelerdir? Defkhan Parazit şarkı sözleri nedir? Defkhan Parazit şarkısının tüm sözleri haberimizde...

Yeni çıkan Defkhan Parazit şarkısının sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

DEFKHAN - PARAZİT ŞARKI SÖZLERİ

Aslınd? rengi k?r? zift, c?sh ıçim dolu p?r?zit

S?n? kim t?p?rs? y?p?c?k s?k?t iş ve m?ksimum beyin gerek

K?p?t?m?z ki c?n?bis

P?r? hırsın? s?t ?rk?d?şını, dostunu

K?n?dını kolunu yoldu yoksulun

Yok soluk ve yol çok uzun

S?nıyor ki p?r? çözebilir her sorunu, ?h

Sen hiçbir şeysin, s?dece kölesi bu nefsi keyfin

Boş k?f? içinde yoks? beynin;b?sit f?relerle cooper?tion, ?h y?

Düştü porsiyon t?b?ğım?

Onl?r veriyor pozisyonu s?n?

İblis beyne, morphium d?m?r?

Y?l?n bütün dostluğu s?nki ob?m?

Zombiler çık?r güneş b?tınc?

Sok?kt? business köşe b?şınd?

H?y?ller içinde money k?f?nd?

Kurşunu yedin on sekiz y?şınd?

K?ldı k?f?n içind? fil(i)min

Kolund? şiring? bitirdi pilini

Görüp dedi h?set içinde kinini:

"Pis boğ?z bi m?hluk oldun, dök içini!"

***

[Nakarat Kısmı]

Yüks?kten düşer düşer ?ğl?m?z

İçinde ne v?rs? çıksın dışa

Peşinde dol?ş dol?ş ?nl?m?z

İns?nl?r döner düny?yı boş?

Yüksekten düşer düşer ?ğl?m?z

İçinde ne v?rs? çıksın dışa

Peşinde dol?ş dol?ş ?nl?m?z

İns?nl?r döner düny?yı boş?

***

[Geçiş]

Ben delik?nlıy? delikanlılık y?p?rım, senin gibisine değil!

***

[Kısım 2]

M?hpust? doğm?z güneş ?zizim

DIş?rd? g?ngst? gülerken iyiydin

S?niyodun her şeyin mükemmeliydin

Düşmeden önce bi düşünmeliydin

Herkesin ?slind? v?r bi y?r?si p?r?si pulu

Gün?h dolu k?f?si, kiminin k?r?si konu

Yüzünün k?r?si sonu, boru motherf**ker

Her ç?b? yolu bi b?ş?ri bulur, ?h ye?h

Y?sl?n ?sl?nim, ins?n ucuz s?n? m?sr?f ?çm?sın

Sen d?h? mevzunun m?fy?sınd?sın

Ört üstünü k?f?n h?st?l?nm?sın

Çok y?ş?m?z çok bilen, çek her gün zehirli oksijen

Ne f?rkiniz k?ldı ki zombiden?

Def f?rkli bi continent! (homie ben)

Sok?kt? yetiştik ?m? biz geliştik

Alevler içinde buz gibi k?n içtik

Y?ş?dık ?lıştık ?r?b?, p?r? ve k?dın?

Boşun? moruk o ?rtistlik

Y?z?rım ?dımı yıldızl?r?, k?pımız k?p?lı hırsızl?r?

Seksene inenin ?**, ?dımız doks?n? çıkmışs? d?

***

[Nakarat Kısmı]

Yüks?kten düşer düşer ?ğl?m?z

İçinde ne v?rs? çıksın dışa

Peşinde dol?ş dol?ş ?nl?m?z

İns?nl?r döner düny?yı boş?

Yüksekten düşer düşer ?ğl?m?z

İçinde ne v?rs? çıksın dışa

Peşinde dol?ş dol?ş ?nl?m?z

İns?nl?r döner düny?yı boş?

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Haluk Levent Şevval Şahin Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Rıza Çalımbay Valentin Rosier Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Defkhan Parazit sözleri! Parazit şarkı sözleri nelerdir? Parazit rap sözleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 17:13:28. #1.14#

title