Defkhan Parazit sözleri! Parazit şarkı sözleri nelerdir? Parazit rap sözleri

Defkhan Parazit şarkısı bugün 6 Ağustos tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 50 bine yakın izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Parazit sözleri nelerdir? Defkhan Parazit şarkı sözleri nedir? Defkhan Parazit şarkısının tüm sözleri haberimizde...

Yeni çıkan Defkhan Parazit şarkısının sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

DEFKHAN - PARAZİT ŞARKI SÖZLERİ

Aslınd? rengi k?r? zift, c?sh ıçim dolu p?r?zit

S?n? kim t?p?rs? y?p?c?k s?k?t iş ve m?ksimum beyin gerek

K?p?t?m?z ki c?n?bis

P?r? hırsın? s?t ?rk?d?şını, dostunu

K?n?dını kolunu yoldu yoksulun

Yok soluk ve yol çok uzun

S?nıyor ki p?r? çözebilir her sorunu, ?h

Sen hiçbir şeysin, s?dece kölesi bu nefsi keyfin

Boş k?f? içinde yoks? beynin;b?sit f?relerle cooper?tion, ?h y?

Düştü porsiyon t?b?ğım?

Onl?r veriyor pozisyonu s?n?

İblis beyne, morphium d?m?r?

Y?l?n bütün dostluğu s?nki ob?m?

Zombiler çık?r güneş b?tınc?

Sok?kt? business köşe b?şınd?

H?y?ller içinde money k?f?nd?

Kurşunu yedin on sekiz y?şınd?

K?ldı k?f?n içind? fil(i)min

Kolund? şiring? bitirdi pilini

Görüp dedi h?set içinde kinini:

"Pis boğ?z bi m?hluk oldun, dök içini!"

***

[Nakarat Kısmı]

Yüks?kten düşer düşer ?ğl?m?z

İçinde ne v?rs? çıksın dışa

Peşinde dol?ş dol?ş ?nl?m?z

İns?nl?r döner düny?yı boş?

Yüksekten düşer düşer ?ğl?m?z

İçinde ne v?rs? çıksın dışa

Peşinde dol?ş dol?ş ?nl?m?z

İns?nl?r döner düny?yı boş?

***

[Geçiş]

Ben delik?nlıy? delikanlılık y?p?rım, senin gibisine değil!

***

[Kısım 2]

M?hpust? doğm?z güneş ?zizim

DIş?rd? g?ngst? gülerken iyiydin

S?niyodun her şeyin mükemmeliydin

Düşmeden önce bi düşünmeliydin

Herkesin ?slind? v?r bi y?r?si p?r?si pulu

Gün?h dolu k?f?si, kiminin k?r?si konu

Yüzünün k?r?si sonu, boru motherf**ker

Her ç?b? yolu bi b?ş?ri bulur, ?h ye?h

Y?sl?n ?sl?nim, ins?n ucuz s?n? m?sr?f ?çm?sın

Sen d?h? mevzunun m?fy?sınd?sın

Ört üstünü k?f?n h?st?l?nm?sın

Çok y?ş?m?z çok bilen, çek her gün zehirli oksijen

Ne f?rkiniz k?ldı ki zombiden?

Def f?rkli bi continent! (homie ben)

Sok?kt? yetiştik ?m? biz geliştik

Alevler içinde buz gibi k?n içtik

Y?ş?dık ?lıştık ?r?b?, p?r? ve k?dın?

Boşun? moruk o ?rtistlik

Y?z?rım ?dımı yıldızl?r?, k?pımız k?p?lı hırsızl?r?

Seksene inenin ?**, ?dımız doks?n? çıkmışs? d?

***

[Nakarat Kısmı]

Yüks?kten düşer düşer ?ğl?m?z

İçinde ne v?rs? çıksın dışa

Peşinde dol?ş dol?ş ?nl?m?z

İns?nl?r döner düny?yı boş?

Yüksekten düşer düşer ?ğl?m?z

İçinde ne v?rs? çıksın dışa

Peşinde dol?ş dol?ş ?nl?m?z

İns?nl?r döner düny?yı boş?