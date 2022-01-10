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Defineciler kazdıkları kuyuda böyle yakalandı

Defineciler kazdıkları kuyuda böyle yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan definecilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde kaçak kazı yapan definecilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan definecilere yönelik 6 - 9 Ocak tarihleri arasında operasyon düzenledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 1,5 metre çapında ve 25 metre derinliğinde kazılan çukur içinde İ.A., S.U. ve E.A. define ararken suçüstü yakalandı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 1 adet yeraltı derin arama detektörü, 1 adet jeneratör, 2 adet arazi aracı, 1 adet hilti ve ucu, 1 adet 20 metre seyyar merdiven, 1 adet 50 metre uzatma kablosuyla birlikte muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Defineciler kazdıkları kuyuda böyle yakalandı

Defineciler kazdıkları kuyuda böyle yakalandı

Defineciler kazdıkları kuyuda böyle yakalandı

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