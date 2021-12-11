Define avcısının dakikalarca kazdığı toprağın altından çıkan paha biçilemez kolye hayrete düşürdü

Define avcıları, sosyal medya hesaplarından ilginç videolar paylaşmaya devam ediyor. Son olarak yabancı bir ülkede kaydedildiği belirtilen görüntülerde, Güneş Tanrısı olarak adlandırılan kolyenin bulunduğu anlar yer aldı.

DAKİKALARCA KAZDI

Dedektörününün ses çıkardığı yeri önce inceleyen define avcısı, ardından da kazmayı vurdu. Dakikalarca yaptığı kazı işleminin ardından toprağın santimetrelerce aşağısındaki küpe ulaştı.

HEYECAN İÇERİSİNDE AÇTI

Bulduğu küpü heyecan içerisinde açan define avcısı, uğraşmasına değecek bir materyal ele geçirdi. Buna göre küpün içerisinden "Güneş Tanrısı'nın Kolyesi" olarak adlandırılan bir kolye çıkarıldı. Söz konusu kolyenin hangi döneme ait olduğu ise bilinmiyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet