Define avcıları sualtına dalış yaparak, turistlerin düşürdüğü altınları arıyor
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Define avcıları sualtına dalış yaparak, turistlerin düşürdüğü altınları arıyor

04.12.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:41
Define avcıları sualtına dalış yaparak, turistlerin düşürdüğü altınları arıyor

Antalya'nın Alanya ilçesindeki halk plajına, yazın tatilciler, kışın ise defineciler geliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki halk plajına, yazın tatilciler, kışın ise defineciler geliyor. Karada dedektörle arama yaparak altın, küpe, bozuk para ve yüzük gibi kıymetli malzeme arayan defineciler, aynı zamanda sualtına da dalıyor.

Turizm sezonunun yavaş yavaş bitmesi ve yabancı turistlerin azalmasıyla, İncekum Halk Plajı çeşitli illerden gelen define avcılarına kaldı. Bozuk para, euro, altın, küpe, yüzük gibi kıymetli eşyalar arayan define avcıları, hem detektörlerle sahilden, hem de su altına dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürüyor. Bazı define avcıları bu işi hobi, bazıları da gelir elde etmek amacıyla yapıyor.

Plaj işletmecisi Ahmet Payarlıoğlu yaptığı açıklamada, "Yazın yurt dışından, yurt içinden tatilciler geliyorlar. Burada bozuk para gibi şeyler kaybettikleri zaman, Türkiye'den gelen vatandaşlar onları topluyor. Bugün buraya yine defineciler geldi, arama yapıyorlar. 2 gündür geliyorlar. Yüzük, küpe gibi şeyler arıyorlar. Bu kişiler sürekli gelir" dedi.

(Recep Erdoğan/İHA)

Define avcıları sualtına dalış yaparak, turistlerin düşürdüğü altınları arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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