DEFİ coin nedir? DEFİ coin listesi
DEFİ coin nedir? DEFİ coin listesi detaylarını derledik. DeFi, merkeziyetsiz (decentralized) ve finans (finance) kelimelerinden oluşan merkeziyetsiz finans işlemlerine verilen genel addır. DeFi hiçbir merkez veya otoriteye bağlı olmayan finansal yapılara verilen addır.
DEFİ COİN NEDİR?
DeFi, merkeziyetsiz (decentralized) ve finans (finance) kelimelerinden oluşan merkeziyetsiz finans işlemlerine verilen genel addır. DeFi hiçbir merkez veya otoriteye bağlı olmayan finansal yapılara verilen addır.
Bitcoin ve Ethereum gibi belli bir merkezi olmayan ve karar verici otoritelerin olmadığı sistemler DeFi için ideal örneklerdir. Fakat finansal araçlar sadece para gönderme ve alma ile sınırlı olmadığı için DeFi denildiğinde daha gelişmiş finansal işlevleri akla getirmek doğru olacaktır. Bunlara arasında kredi alma, kredi verme, merkeziyetsiz borsa, sigorta, alışveriş, pazaryeri ve benzerlerini sayabiliriz. Bu tür daha gelişmiş özelliklere imkan sağlayanlar için borsamızda tokenları bulunan Compound (COMP), Kyber Network (KNC), 0x (ZRX), Bancor (BNT), Synthetix Network Token (SNX), Maker (MKR), Uniswap (UNI) ve Aave (LEND) sayılabilir.
DeFi yapılarında bir şekilde kullanıcılarına güven verici unsurlar olmalıdır. Her ne kadar merkeziyetsiz bir yapı ilgi çekici gelse de bu durum kötü amaçlar için de kullanılabilir. Bitcoin DeFi yapısı bozulmaz ve değiştirilemez bir matematik formülü ile sağlama alınmıştır.
DeFi sistemlerinin tamamında bir neden - sonuç ilişkisi olmalıdır. Yapılabilecek işlemler bellidir ve hangi şartlarda hangi işlemlerin yapılacağı nettir. Bu nedenle DeFi sistemlerinde Akıllı sözleşmeler, merkezsiz uygulamalar ve konsensüs protokolleri önemli yer tutar.
DEFİ COİN LİSTESİ
Piyasa değeri bazında en İyi DeFi tokenleri
Uniswap
UNI
Chainlink
LINK
Wrapped Bitcoin
WBTC
Terra
LUNA
Aave
AAVE
Avalanche
AVAX
Dai
DAI
SushiSwap
SUSHI
Synthetix
SNX
Maker
MKR
PancakeSwap
CAKE
Compound
COMP
UMA
UMA
Bancor
BNT
yearn.finance
YFI
THORChain
RUNE
0x
ZRX
Reserve Rights
RSR
Fantom
FTM
Ren
REN
Curve DAO Token
CRV
renBTC
RENBTC
Loopring
LRC
1inch
1INCH
Ocean Protocol
OCEAN
Kyber Network
KNC
Alpha Finance Lab
ALPHA
Reef
REEF
Venus
XVS
Augur
REP
Badger DAO
BADGER
DODO
DODO
Balancer
BAL
COTI
COTI
Kava.io
KAVA
Swipe
SXP
Band Protocol
BAND
Origin Protocol
OGN
Serum
SRM
Polkastarter
POLS
Numeraire
NMR
Gnosis
GNO
BitShares
BTS
Ampleforth
AMPL
Wanchain
WAN
JUST
JST
Secret
SCRT
Injective Protocol
INJ
Haven Protocol
XHV
Orion Protocol
ORN
NXM
NXM
Mirror Protocol
MIR
Keep Network
KEEP
Mdex
MDX
Neutrino USD
USDN
DerivaDAO
DDX
Raydium
RAY
BakeryToken
BAKE
Vesper
VSP
iExec RLC
RLC
KLAYswap Protocol
KSP
sUSD
SUSD
Vai
VAI
Enzyme
MLN
Uquid Coin
UQC
Dego Finance
DEGO
Akropolis
AKRO
Perpetual Protocol
PERP
RAMP
RAMP
Chromia
CHR
Request
REQ
DAO Maker
DAO
saffron.finance
SFI
MANTRA DAO
OM
Harvest Finance
FARM
Rari Governance Token
RGT
Ferrum Network
FRM
SUKU
SUKU
inSure DeFi
SURE
Hegic
HEGIC
bZx Protocol
BZRX
Frontier
FRONT
DFI.Money
YFII
Standard Tokenization Protocol
STPT
Bella Protocol
BEL
DIA
DIA
Beam
BEAM
IDEX
IDEX
Unifi Protocol DAO
UNFI
AirSwap
AST
Oxen
OXEN
xDai
STAKE
Frax Share
FXS
Nash
NEX
Switcheo
SWTH
Cream Finance
CREAM
Phoenix Global
PHB
BoringDAO
BOR
Tellor
TRB
Fusion
FSN
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