DEFİ coin nedir? DEFİ coin listesi

DEFİ coin nedir? DEFİ coin listesi detaylarını derledik. DeFi, merkeziyetsiz (decentralized) ve finans (finance) kelimelerinden oluşan merkeziyetsiz finans işlemlerine verilen genel addır. DeFi hiçbir merkez veya otoriteye bağlı olmayan finansal yapılara verilen addır.

DEFİ COİN NEDİR?

DeFi, merkeziyetsiz (decentralized) ve finans (finance) kelimelerinden oluşan merkeziyetsiz finans işlemlerine verilen genel addır. DeFi hiçbir merkez veya otoriteye bağlı olmayan finansal yapılara verilen addır.

Bitcoin ve Ethereum gibi belli bir merkezi olmayan ve karar verici otoritelerin olmadığı sistemler DeFi için ideal örneklerdir. Fakat finansal araçlar sadece para gönderme ve alma ile sınırlı olmadığı için DeFi denildiğinde daha gelişmiş finansal işlevleri akla getirmek doğru olacaktır. Bunlara arasında kredi alma, kredi verme, merkeziyetsiz borsa, sigorta, alışveriş, pazaryeri ve benzerlerini sayabiliriz. Bu tür daha gelişmiş özelliklere imkan sağlayanlar için borsamızda tokenları bulunan Compound (COMP), Kyber Network (KNC), 0x (ZRX), Bancor (BNT), Synthetix Network Token (SNX), Maker (MKR), Uniswap (UNI) ve Aave (LEND) sayılabilir.

DeFi yapılarında bir şekilde kullanıcılarına güven verici unsurlar olmalıdır. Her ne kadar merkeziyetsiz bir yapı ilgi çekici gelse de bu durum kötü amaçlar için de kullanılabilir. Bitcoin DeFi yapısı bozulmaz ve değiştirilemez bir matematik formülü ile sağlama alınmıştır.

DeFi sistemlerinin tamamında bir neden - sonuç ilişkisi olmalıdır. Yapılabilecek işlemler bellidir ve hangi şartlarda hangi işlemlerin yapılacağı nettir. Bu nedenle DeFi sistemlerinde Akıllı sözleşmeler, merkezsiz uygulamalar ve konsensüs protokolleri önemli yer tutar.

DEFİ COİN LİSTESİ

Piyasa değeri bazında en İyi DeFi tokenleri

Uniswap

UNI

Chainlink

LINK

Wrapped Bitcoin

WBTC

Terra

LUNA

Aave

AAVE

Avalanche

AVAX

Dai

DAI

SushiSwap

SUSHI

Synthetix

SNX

Maker

MKR

PancakeSwap

CAKE

Compound

COMP

UMA

UMA

Bancor

BNT

yearn.finance

YFI

THORChain

RUNE

0x

ZRX

Reserve Rights

RSR

Fantom

FTM

Ren

REN

Curve DAO Token

CRV

renBTC

RENBTC

Loopring

LRC

1inch

1INCH

Ocean Protocol

OCEAN

Kyber Network

KNC

Alpha Finance Lab

ALPHA

Reef

REEF

Venus

XVS

Augur

REP

Badger DAO

BADGER

DODO

DODO

Balancer

BAL

COTI

COTI

Kava.io

KAVA

Swipe

SXP

Band Protocol

BAND

Origin Protocol

OGN

Serum

SRM

Polkastarter

POLS

Numeraire

NMR

Gnosis

GNO

BitShares

BTS

Ampleforth

AMPL

Wanchain

WAN

JUST

JST

Secret

SCRT

Injective Protocol

INJ

Haven Protocol

XHV

Orion Protocol

ORN

NXM

NXM

Mirror Protocol

MIR

Keep Network

KEEP

Mdex

MDX

Neutrino USD

USDN

DerivaDAO

DDX

Raydium

RAY

BakeryToken

BAKE

Vesper

VSP

iExec RLC

RLC

KLAYswap Protocol

KSP

sUSD

SUSD

Vai

VAI

Enzyme

MLN

Uquid Coin

UQC

Dego Finance

DEGO

Akropolis

AKRO

Perpetual Protocol

PERP

RAMP

RAMP

Chromia

CHR

Request

REQ

DAO Maker

DAO

saffron.finance

SFI

MANTRA DAO

OM

Harvest Finance

FARM

Rari Governance Token

RGT

Ferrum Network

FRM

SUKU

SUKU

inSure DeFi

SURE

Hegic

HEGIC

bZx Protocol

BZRX

Frontier

FRONT

DFI.Money

YFII

Standard Tokenization Protocol

STPT

Bella Protocol

BEL

DIA

DIA

Beam

BEAM

IDEX

IDEX

Unifi Protocol DAO

UNFI

AirSwap

AST

Oxen

OXEN

xDai

STAKE

Frax Share

FXS

Nash

NEX

Switcheo

SWTH

Cream Finance

CREAM

Phoenix Global

PHB

BoringDAO

BOR

Tellor

TRB

Fusion

FSN