Deep Water Filmi

21.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:58

Vic ve Melinda Van Allen, evliliklerinde sorun yaşayan bir çifttir. Uzun süredir yaşadıkları sıkıntı, aralarında sevginin de giderek azalmasına neden olur. Evliliklerini sonlandırmak istemeyen çift, birbirlerinin başkaları ile görüşmelerine izin vererek boşanmaktan kaçınmaya çalışır. Ancak Melinda'nın görüştüğü kişilerin tek tek ortadan kaybolması, Vic'in baş şüpheliler arasında yer almasına neden olur.

Yönetmenliğini Adrian Lyne'in üstlendiği filmin senaryosunu ise Patricia Highsmith'in romanından Zach Helm ve Sam Levinson kaleme almış. Filmin başrollerinde ise Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts, Kristen Connolly ve Jacob Elordi yer alıyor.

Yönetmen: Adrian Lyne

Senaryo: Patricia Highsmith, Zach Helm, Sam Levinson

Oyuncular: Ana de Armas, Ben Affleck, Kristen Connolly, Tracy Letts, Jacob Elordi, Rachel Blanchard, Dash Mihok, Lil Rel Howery, Victoria Paige Watkins, Jade Fernandez, Jaren Mitchell, Devyn A. Tyler, Michael Scialabba

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Deep Water

Yapımcı Firma: 20th Century Fox

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 13.11.2020



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Kaynak: InterSinema.com