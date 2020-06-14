Dedesini ziyarete geldi, mahalle karantinaya alındı
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Dedesini ziyarete geldi, mahalle karantinaya alındı

Dedesini ziyarete geldi, mahalle karantinaya alındıYalova'dan Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyündeki dedesini ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 60 hanenin olduğu mahalle karantinaya alındı.

14.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:29

Dedesini ziyarete geldi, mahalle karantinaya alındı

Yalova'dan Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyündeki dedesini ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 60 hanenin olduğu mahalle karantinaya alındı. Yalova'da yaşayan M.K. adlı kadın, annesiyle birlikte Kozlu ilçesine bağlı Sivriler Köyü Dere Mahallesi'nde yaşayan dedesini ziyarete geldi. M.K., evde rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.K. ile birlikte test yapılan babaannesi, annesi ve kuzeninde Kovid-19 tespit edildi. M.K. ve babaannesi Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı. Annesi ile kuzeni ise evde gözlem altına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı filyasyon çalışmasının ardından 650 nüfuslu Sivriler köyünün 60 haneli 150 kişinin yaşadığı Dere Mahallesi'nin karantina altına alınmasına karar verildi. Özellikle M.K. ile temas ettiği belirlenen 3 evde yaşayan 20 kişi başta olmak üzere tüm mahallede karantina sürüyor. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanmaya başlandı. Sivriler Köyü Muhtarı Şenol Taşkın, Yalova'dan dedesinin yanına gelen bir kadın ile yanındakilerinin rahatsızlanmalarının ardından hastaneye başvurduğunu anlatarak, "Bu kişilerin testleri pozitif çıkmış. Temaslı oldukları kişilerle birlikte mahallede karantina uygulaması başladı. Mahallede bulunan 60 haneye giriş çıkışlar yasaklandı" dedi.

Dedesini ziyarete geldi, mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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