Dedemin Fişi nerede çekildi? Dedemin Fişi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dedemin Fişi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
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Bugün Star TV ekranlarında Dedemin Fişi filmi yayınlanacak. Film başlamadan önce izleyiciler, Dedemin Fişi nerede çekildi? Dedemin Fişi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dedemin Fişi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Dedemin Fişi ne zaman, hangi yıl çıktı? Dedemin Fişi filminde kimler oynuyor? merak etti. İşte detaylar...
Güldür Güldür Show ekibinin rol aldığı Dedemin Fişi filmi bugün Star TV'de ekranlarda olacak. Peki, Dedemin Fişi nerede çekildi? Dedemin Fişi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dedemin Fişi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Dedemin Fişi senaristi kim? Dedemin Fişi yönetmeni kim? Dedemin Fişi oyuncu kadrosu! Dedemin Fişi konusu nedir?
Dedemin Fişi bugün 22 Şubat 2022 Salı günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.
Dedemin Fişi filmi Bolu ilinde çekilmiştir. Film çekimleri Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılmıştır.
Malatyalı Çirci Ailesi'nin kahkaha dolu serüveni, beyin ölümü gerçekleşmiş aile reisi Salih Çirci'nin fişinin çekilmesine karar vermek üzere tüm aile üyelerinin buluşmasıyla başlar. Dört bir yana dağılmış, her biri küçük hesaplara, büyük hayallere, saflıkla kurnazlık arasında sıkışmış vicdanlara sahip Çirçi'lerin daha fiş çekilmeden ortaya çıkan miras kavgaları birbirinden komik olaylara sebep olur.
Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci
Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci
Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci
Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci
Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci
Özge Borak - Nurgül Çirci
Ayşen Gruda
Aziz Aslan - Şinasi
Onur Atilla - Vecdi Şimşir
Doğa Rutkay - Pervin Kaya
Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir
Erdem Yener - Bora Çirci
Burak Topaloğlu - Ivan
İrem Sak - Kader Çirci
Kıvanç Baran Arslan - Rıza
Özlem Tokaslan - Üzerlik
Zeynep Kankonde - Semra
Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan; Güldür Güldür Ekibinden Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Uğur Bilgin'in yer aldığı ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 2015 yapımı komedi türü Türk Filmi. Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken, sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.