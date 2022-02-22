Güldür Güldür Show ekibinin rol aldığı Dedemin Fişi filmi bugün Star TV'de ekranlarda olacak. Peki, Dedemin Fişi nerede çekildi? Dedemin Fişi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dedemin Fişi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Dedemin Fişi senaristi kim? Dedemin Fişi yönetmeni kim? Dedemin Fişi oyuncu kadrosu! Dedemin Fişi konusu nedir?

DEDEMİN FİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dedemin Fişi bugün 22 Şubat 2022 Salı günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.

DEDEMİN FİŞİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dedemin Fişi filmi Bolu ilinde çekilmiştir. Film çekimleri Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılmıştır.

DEDEMİN FİŞİ KONUSU NE?

Malatyalı Çirci Ailesi'nin kahkaha dolu serüveni, beyin ölümü gerçekleşmiş aile reisi Salih Çirci'nin fişinin çekilmesine karar vermek üzere tüm aile üyelerinin buluşmasıyla başlar. Dört bir yana dağılmış, her biri küçük hesaplara, büyük hayallere, saflıkla kurnazlık arasında sıkışmış vicdanlara sahip Çirçi'lerin daha fiş çekilmeden ortaya çıkan miras kavgaları birbirinden komik olaylara sebep olur.

DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI KİMLER?

Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci

Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci

Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci

Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci

Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci

Özge Borak - Nurgül Çirci

Ayşen Gruda

Aziz Aslan - Şinasi

Onur Atilla - Vecdi Şimşir

Doğa Rutkay - Pervin Kaya

Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir

Erdem Yener - Bora Çirci

Burak Topaloğlu - Ivan

İrem Sak - Kader Çirci

Kıvanç Baran Arslan - Rıza

Özlem Tokaslan - Üzerlik

Zeynep Kankonde - Semra

DEDEMİN FİŞİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan; Güldür Güldür Ekibinden Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Uğur Bilgin'in yer aldığı ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 2015 yapımı komedi türü Türk Filmi. Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken, sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.

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