Dedem: Bir Aile Kahramanı Filmi
Haberler » Sinema » Dedem: Bir Aile Kahramanı Filmi - Haberler

Dedem: Bir Aile Kahramanı Filmi

Dedem: Bir Aile Kahramanı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dedem: Bir Aile Kahramanı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58
Dedem: Bir Aile Kahramanı Filmi

koltuğunda Ahmet Kapucu'nun oturduğu komedi türündeki 'Dedem: Bir Aile Kahramanı' filminin oyuncu kadrosunda Gülhan Tekin, , Burcu Gönder Parlak, Çetin Altay, Bülent Emrah Parlak, Sarp Apak gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Ahmet Kapucu

Oyuncular: Gülhan Tekin, Murat Eken, Burcu Gönder Parlak, Çetin Altay, Bülent Emrah Parlak, Sarp Apak, Hasan Elmas, Demet Gül

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Dedem: Bir Aile Kahramanı

Yapımcı Firma: 2518 Film Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


Dedem: Bir Aile Kahramanı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler