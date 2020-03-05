Dedem: Bir Aile Kahramanı Filmi
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Yönetmen koltuğunda Ahmet Kapucu'nun oturduğu komedi türündeki 'Dedem: Bir Aile Kahramanı' filminin oyuncu kadrosunda Gülhan Tekin, Murat Eken, Burcu Gönder Parlak, Çetin Altay, Bülent Emrah Parlak, Sarp Apak gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Ahmet Kapucu
Oyuncular: Gülhan Tekin, Murat Eken, Burcu Gönder Parlak, Çetin Altay, Bülent Emrah Parlak, Sarp Apak, Hasan Elmas, Demet Gül
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Dedem: Bir Aile Kahramanı
Yapımcı Firma: 2518 Film Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com