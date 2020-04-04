Dedektifle aldatıldığını belgeledi Galatasaray'ın eski yönetici Ergun Gürsoy'un büyük oğlu Ali Gürsoy ile eşi Melis Gürsoy'un 12 yıllık evlilikleri ihanet yüzünden bitiyor. Eşinin kendisini aldattığını düşünen Melis Gürsoy, dedektif tutarak eşinin kendisini aldattığını ispat etti.

Geçtiğimiz Ocak ayında Galatasaray eski yöneticisi Ergun Gürsoy'un büyük oğlu Ali Gürsoy ile merhum iş adamı Raif Dinçkök'ün torunu Melis Gürsoy'un 12 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ortaya çıktı. Aldatıldığından şüphelenen Melis Gürsoy ise mahkemeye başvurdu.

İHANETİ DEDEKTİFLE ORTAYA ÇIKARDI

Sabah Gazetesinden Bülent Cankurt, haberine göre: 12 yıllık evliliğini ihanet nedeniyle bitirme kararı alan Melis Gürsoy, kendisini aldattığından şüphelendiği eşinin peşine dedektif taktı. Dedektif, kısa süre sonra Ali Bey'in eşini aldattığını, fotoğraf ve video kayıtlarıyla ortaya çıkardı. Evlilikteki ikinci kadının kim olduğu henüz bilinmezken kadının Ali Gürsoy'dan 10 yaş büyük olduğu ve 9 yaşındaki bir kızının olduğu ortaya çıktı.