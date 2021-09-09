Deathloop Sistem Gereksinimleri Gün Yüzüne Çıktı

Sevilen Dishonored serisinin geliştiricilerinin ellerinden çıkacak yeni oyun Deathloop sistem gereksinimleri ile karşımızda.

Geliştiriciliğini Arkane Studios'un, yayıncılığını ise Bethesda'nın üstlendiği Deathloop ilk duyurulduğu günden bu yana pek çok oyuncunun yakın takibinde. Arkane Studios'un bu zamana dek üzerinde uzmanlaştığı oyun mekanikleri üzerine yenilerini koyarak bizlere oldukça akıcı ve sürükleyici bir oyun deneyimi vadettiği oyundan daha önce heyecanlandıran fragmanlar gelmişti. Oyuncuları bir suikastçı olarak Blackreef adasına konuk edecek olan yapımda hedefimize ulaşmaya çalışırken peşimizdeki bir diğer suikastçıdan da kurtulmamız gerekiyor.

Deathloop Gold Statüsüne Erişti

Şimdilik yalnızca PS5 ve PC platformları için geleceği açıklanmış olan oyun 14 Eylül tarihinde mağazalarda yerini alacak. Tahminen bir yıllık bir sürenin ardından Xbox Series X/S için de geleceğine neredeyse kesin gözüyle bakılan Deathloop için sistem gereksinimleri de nihayet gün yüzüne çıktı.

Deathloop Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit, 1909 sürüm ve üzeri

CPU: Intel Core i5 8400 @ 2.80GHz ya da AMD Ryzen 5 1600

GPU: Nvidia GTX 1060 ya daAMD Radeon RX 580

RAM: 12 GB

Boş Alan: 30 GB

DirectX: 12. Sürüm

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit, 1909 sürüm ve üzeri

CPU: Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz ya da AMD Ryzen 7 2700X

GPU: Nvidia RTX 2060 ya da AMD Radeon RX 5700

RAM: 16 GB

Boş Alan: 30 GB

DirectX: 12. Sürüm

Oyuncuların karşısına çıkmak için gün sayan ve nispeten insaflı sayılabilecek sistem gereksinimlerine sahip olan Deathloop bakalım 14 Eylül'deki çıkışı ile beklentileri karşılamak konusunda ne derecede başarılı olacak?

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Kaynak: SaveButonu