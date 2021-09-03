Death Stranding ve Control Ultimate Edition'ın yayıncısı 505 Games oyunları Steam'de indirime girdi
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Death Stranding ve Control Ultimate Edition'ın yayıncısı 505 Games oyunları Steam'de indirime girdi

Death Stranding ve Control Ultimate Edition'ın yayıncısı 505 Games oyunları Steam'de indirime girdi
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Hideo Kojima'nın geliştirdiği Death Strandig, Control Ultimate Edition, Asetto Corsa gibi daha fazla oyunun yayıncılığını yapan 505 Games, 15. Yıldönümüne özel Steam'de indirime girdi.

Steam'de yayıncı indiriminde bu hafta 505 Games yer alıyor. Steam'de 505 Games'in yayınladığı oyunlarda %90'a varan indirimler bulunuyor. Ayrıca oyunların yanı sıra indirebilir içerikler de indirime girdi. 505 Games indirimi 6 Eylül tarihinde sona eriyor.

505 Games tarafından yayınlanan oyunlar Sniper Elite III, Payday 2, Assetto Corsa, Brothers: A Tale of Two Sons, Terraria, Redout, How to Survive, Defense Grid 2, Deep Black, Abzû, Adrift, Virginia, Dead by Daylight, Control, Unturned ve Death Stranding'in PC sürümüdür.

İndirime giren başlıca oyunları sizler için listeledik. Ayrıca indirim sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR

  • Death Stranding – 159,00 TL
  • Control Ultimate Edition – 83,60 TL
  • Ghostrunner – 67,60 TL
  • Assetto Corsa Competizione – 79,60 TL
  • Rogue Spirit – 98,10 TL
  • Red Solstice 2: Survivors – 118,30 TL
  • Drift 21 – 101,40 TL
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Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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Death Stranding ve Control Ultimate Edition'ın yayıncısı 505 Games oyunları Steam'de indirime girdi - Haberler
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