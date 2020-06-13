Death Stranding Sistem Gereksinimleri Belli Oldu
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Death Stranding Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Death Stranding oyunun PC versiyonu ile buluşacağımız zamana artık bir aylık bir süreç kaldı. Esasında bu ayın başlarında çıkması bekleniyordu ama sonradan yapılan duyuru ile 14 Temmuz 2020 tarihine ertelenmişti.

Death Stranding Sistem Gereksinimleri Belli Oldu
13.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:19

Death Stranding oyunun PC versiyonu ile buluşacağımız zamana artık bir aylık bir süreç kaldı. Esasında bu ayın başlarında çıkması bekleniyordu ama sonradan yapılan duyuru ile 14 Temmuz 2020 tarihine ertelenmişti. 505 Games ve Kojima Productions, Death Stranding için sistem gereksinimlerini duyurdular.

E3 2016 fuarında duyurulmuş olan Death Stranding, Kasım ayı içerisinde öncelikli olarak PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. Ünlü oyuncuların rol alması ile tam bir yıldızlar geçidi olan oyun, yakın gelecekte geçiyor ve hikayesi de Sam Porter Bridges (Norman Reedus) karakterinin etrafında dönüyor. Gizemli patlamaların dünyayı sarsması neticesinde Death Stranding adı verilen bir dizi doğaüstü olaylar meydana geliyor. İzgesel yaratıkların tabiata musallat olmasıyla da gezegenimiz kitlesel bir yok oluşun eşiğine geliyor. Bizim amacımız ise tahrip olmuş çorak arazi boyunca ilerleyerek insanlığı yaklaşmakta olan yok oluştan kurtarmak olacak.

Death Stranding Nasıl Bir Sistem İstiyor?

Epic Games Store ve Steam üzerinden eş zamanlı olarak satışa sunulacak olan oyunu bilgisayarında oynayacak olan oyuncular için belirlenen gereksinimleri, Minimum 30fps – 720p (1280×720), Önerilen 30fps – 1080p (1920×1080) ve Önerilen 60fps – 1080p (1920×1080) olmak üzere üç başlık altında toparlanmış. Windows 10 yüklü bilgisayarınızda Core i5-3470 veya Ryzen 3 1200 işlemci, 8 GB bellek ve GeForce GTX 1050 (3 GB) veya Radeon RX 560 (4 GB) ekran kartınız varsa, rahat bir şekilde oynamanız mümkün olacak.

Death Stranding Sistem Gereksinimleri Minimum 30fps - 720p (1280×720)

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 (3 GB) veya AMD Radeon RX 560 (4 GB)

Direct X: Versiyon 12

HDD Alanı: 80 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Death Stranding Sistem Gereksinimleri Önerilen 30fps - 1080p (1920×1080)

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) veya Radeon RX 570 (4 GB)

Direct X: Versiyon 12

HDD Alanı: 80 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Death Stranding Sistem Gereksinimleri Önerilen 60fps – 1080p (1920×1080)

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 (6 GB) veya AMD Radeon RX 590

Direct X: Versiyon 12

HDD Alan: 80 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Kaynak: Tamindir

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