Death Stranding Director's Cut'ın son fragmanı paylaşıldı

Yayıncılığını Sony, geliştiriciliğini Hideo Kojima'nın yaptığı Death Stranding'in Director's Cut versiyonunun son fragmanı yayınlandı.

Kojima Productions, geliştirilmiş sürümün PlayStation 5 için 24 Eylül'de piyasaya sürülmesinden öce son bir fragman yayınladı. PlayStation'ın YouTube hesabında paylaştığı Death Stranding Director's Cut final fragmanını Hideo Kojima'nın düzenlediğinden dolayı oldukça merakla bekleniyordu.

Başlangıçta 9 Eylül'de PlayStation Showcase sırasında prömiyer yaptığına inanılsa da, Kojima Productions'ın Death Stranding Director's Cut için son fragmanı yayınlandı. Woodkid tarafından Goliath olarak ayarlanan oyun, eski oyun ve Buddy Bot gibi yeni özelliklerin bir karışımını içeriyor.

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT SON FRAGMANI