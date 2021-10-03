DEAŞ'ın katliam videolarında seslendirme yapan Kanadalı terörist hakim karşısına çıkıyor
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Terör örgütü DEAŞ'ın propaganda videolarında seslendirme yapan ve "şiddetin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist Muhammed Halife, gelecek hafta ABD'de hakim karşısına çıkacak. Çeviri ve seslendirme yapmadan önce silahlı terör faaliyetlerine katıldığı ortaya çıkan 38 yaşındaki Halife yakalandıktan sonra yaptığı açıklamada "Ben düşük rütbeliydim ve sadece seslendirme yapıyordum. DEAŞ'ın filmlerini ben çekmiyordum ya da videolardaki şiddeti ben yönetmiyordum" ifadesini kullanmıştı.
Suudi Arabistan doğumlu Kanada vatandaşı Muhammed Halife hakkında, "şiddetin arkasındaki ses" yorumu yapıldı ve terör örgütü Deaş'ın bir üyesi olduğu için yargılanmasına onay verildi.
Abd savcılığı, 38 yaşındaki Halife'nin Irak Şam İslam Devleti (DEAŞ) için çeviri ve seslendirme yapmadan önce silah alarak savaştığını da aktardı.
2019 yılında Suriye'de yakalandıktan sonra FBI'a teslim edilen Halife'nin gelecek hafta ABD'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Yakalandıktan sonra açıklama yapan Halife, "Ben düşük rütbeliydim ve sadece seslendirme yapıyordum. DEAŞ'ın filmlerini ben çekmiyordum ya da videolardaki şiddeti ben yönetmiyordum" ifadesini kullanmıştı.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri