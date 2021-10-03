DEAŞ'ın katliam videolarında seslendirme yapan Kanadalı terörist hakim karşısına çıkıyor

Suudi Arabistan doğumlu Kanada vatandaşı Muhammed Halife hakkında, "şiddetin arkasındaki ses" yorumu yapıldı ve terör örgütü Deaş'ın bir üyesi olduğu için yargılanmasına onay verildi.

SESLENDİRME ÖNCESİ SAVAŞA KATILMIŞ

Abd savcılığı, 38 yaşındaki Halife'nin Irak Şam İslam Devleti (DEAŞ) için çeviri ve seslendirme yapmadan önce silah alarak savaştığını da aktardı.

ABD'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

2019 yılında Suriye'de yakalandıktan sonra FBI'a teslim edilen Halife'nin gelecek hafta ABD'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

"VİDEOLARDAKİ ŞİDDETİ BEN YÖNETMİYORDUM"

Yakalandıktan sonra açıklama yapan Halife, "Ben düşük rütbeliydim ve sadece seslendirme yapıyordum. DEAŞ'ın filmlerini ben çekmiyordum ya da videolardaki şiddeti ben yönetmiyordum" ifadesini kullanmıştı.

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