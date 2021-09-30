Son dakika... DEAŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİNİN, ÖRGÜTÜ TOPARLAMA FAALİYETİ YÜRÜTTÜĞÜ İDDİASI - Haberler
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Son dakika... DEAŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİNİN, ÖRGÜTÜ TOPARLAMA FAALİYETİ YÜRÜTTÜĞÜ İDDİASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ADANA ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL (DHA) - ADANA ve İstanbul'da terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Resul B.?nin, örgüt içi evlendirme yaptığı ve başka illeri gezerek oradaki örgüt üyelerini Yamaçlı grubuna dahil etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyet ve yapılanmasını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yamaçlı grubunun yeniden toparlanma içerisinde olduğunu belirledi. Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu 14 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 23 Eylül sabahı Adana ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Firari 6 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ELEMAN KAZANDIRMAK İÇİN FAALİYET YÜRÜTTÜĞÜ İDDİASI

Emniyete götürülen şüphelilerin arasında cezaevinde bulunan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in yardımcısı Resul B.?nin de bulunduğu belirtildi. Resul B.?nin, Yamaçlı grubunu yeniden toparlamak ve örgüte eleman kazandırmak için faaliyet yürüttüğü, örgüt içi evlendirme yaptığı, Suriye'deki kamplarda bulunan örgüt üyeleri ve eşlerinin kurtarılması için para topladığı iddia edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Resul B.?nin daha önce Özden'in talimatıyla başka illeri gezerek oradaki örgüt üyelerini Yamaçlı grubuna dahil etmeye çalıştığı ileri sürüldü. Eşi, 3 kızı ve bir oğluyla birlikte 2 torununun Irak'ta tutuklu bulunduğu belirtilen Resul B.?nin, ifadesinde Mahmut Özden'i tanımadığı ve hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika... DEAŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİNİN, ÖRGÜTÜ TOPARLAMA FAALİYETİ YÜRÜTTÜĞÜ İDDİASI

Son dakika... DEAŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİNİN, ÖRGÜTÜ TOPARLAMA FAALİYETİ YÜRÜTTÜĞÜ İDDİASI

Son dakika... DEAŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİNİN, ÖRGÜTÜ TOPARLAMA FAALİYETİ YÜRÜTTÜĞÜ İDDİASI

Son dakika... DEAŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİNİN, ÖRGÜTÜ TOPARLAMA FAALİYETİ YÜRÜTTÜĞÜ İDDİASI

Son dakika... DEAŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİNİN, ÖRGÜTÜ TOPARLAMA FAALİYETİ YÜRÜTTÜĞÜ İDDİASI

Son dakika... DEAŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİNİN, ÖRGÜTÜ TOPARLAMA FAALİYETİ YÜRÜTTÜĞÜ İDDİASI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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