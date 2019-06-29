DDoS Saldırılarını Atlatan Final Fantasy XIV Sunucuları Henüz Eski Haline Dönemedi

Final Fantasy XIV'ün Shadowbringers isimli genişleme paketi erken sipariş veren oyuncular için dün kullanıma açıldı. Yapılan DDoS saldırısı, Square Enix tarafından verilen bilgilere göre 1 saatten az sürdü. Saldırı sonucu belirli bölgelerdeki oyuncuların bağlantısı koptu ve giriş yapmaları zorlaştı. Her ne kadar Square Enix'in verdiği bilgiler bu yönde olsa da oyuncular, saldırı bitmesine rağmen giriş yaparken sorun yaşamaya devam ediyorlar.

Square Enix, yaptığı açıklamada belirli diyarlarda yaşanan giriş yapma sorunlarıyla ilgili limitleri arttırdığını ancak arttırdıkları limitin bile çoktan aşıldığını ifade etti. Aynı zamanda oyuncuları giriş yaparken uzun süreler bekleyebileceklerine dair uyardı.

Bu sunucu sorunlarıyla en çok yüzleşen bölge Kuzey Amerika bölgesi. Bölgede bulunan çoğu sunucu, kalabalık statüsünde olsa da giriş yapılabilen sunucular da var. Oyuncuların bu sunucularda şanslarını denemeleri öneriliyor. Aslına bakarsanız bu Final Fantasy'nin aldığı ilk DDoS saldırısı değil. 2017 yılında neredeyse bir aydan fazla süren bir saldırıyla da karşı karşıya kalınmıştı.