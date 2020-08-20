DC Fandom nedir? DC Fandom 2020 ne zaman? Batman Gotham Knights, Suicide Squad geliyor Her yıl düzenlenen DC Fandom etkinliği, bu yıl da yüzlerce yeni haber vermek için geliyor! Programa sayılı saatler kala yeni bir fragman daha paylaşıldı. DC Fandom etkinlik takvimi ve ayrıntılar haberimizin detaylarında.

DC Fandome etkinliği ile yeni çizgi romanlar, filmler ve oyunlar hakkında detaylı bilgi sahibi olacağız. DC Fandome etkinliği için yeni bir fragman yayınlandı. Pek çok oyuncu ve bahsedilecek konu fragmanda da yer aldı. Sürpriz gelişmeler için takipte kalın!

DC FANDOM NEDİR?

DC ve Warner Bros. tarafından çıkarılacak yeni oyunlar, çizgi romanlar ve filmler her yıl bu etkinlik ile tanıtılır.

DC FANDOME 2020 ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Etkinlik 22 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

DC FANDOME ETKİNLİĞİNDE NELER GÖRECEĞİZ? DC FANDOME TAKVİMİ

Rocksteady'nin Suicide Squad oyunu, Wonder Woman 1984 filmi ve Zack Synder'ın Justice League versiyonu gibi pek çok içerik hakkında bilgi sahibi olabileceğiz.

Batman Arkham City'nin yaratıcısı Rocksteady, geçtiğimiz günlerde Suicide Squad oyununu duyurmuştu. Etkinlikte öne çıkması beklenen yapım hakkında pek çok detay öğreneceğiz. Oyun ile ilgili bilinen bilgilerden biri de "Suicide Squad: Kill the Justice League" adıyla gelecek olması. 20 dakikalık gösterimi Türkiye saati ile 03.00 23 Ağustos'tan itibaren başlayacak.

Ek olarak, WB Games Montreal tarafından geliştirilen bir oyunun daha tanıtımının yapılması bekleniyor. 22 Ağustos 20.30'da konu ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşacağız.

Aşağıda Türkiye saati ile öne çıkan yapımların saati verilmiştir. DC FanDome'un takviminden programda yer alacak diğer başlıkları da inceleyebilirsiniz.

DC FANDOME 2020 ETKİNLİĞİ KATILACAK OYUNCULAR

Dwayne Johnson, James Gunn, Idris Elba, Chris Pine, Gal Gadot, Idris Elba, Margot Robbie, Robert Pattinson, Ezra Miller ve Zack Snyder katılacak isimler arasında. Ayrıca, buradan etkinliği katılacak diğer isimleri de görebilirsiniz.

DC FanDome etkinlik takvimine buradan ulaşabilirsiniz. Ülkeyi seçerek, Türkiye saati ile yayınları takip edebilirsiniz.

BATMAN GOTHAM KNIGHTS GELİYOR!

İlk olarak 2009 yılında hayatımıza giren Batman: Arkham serisi süper kahraman oyunları arasında en iyilerden.

2009 yılında Batman: Arkham Asylum, 2011'de Batman: Arkham City, 2013 yılında Batman: Arkham Origins ve en son 2015 yılında Batman: Arkham Knight'ı piyasaya süren Warner Bros.,yeni Arkham olan Batman Gotham Knights ile karşımıza çıkacak.

22 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye saati ile 20:30'da başlayacak olan DC FanDome etkinliğinde, pek çok detay göreceğiz. Batman Gotham Knights'da bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Batman Gotham Knights yüksek ihtimalle yeni nesil konsollar ve PC için gelecek.