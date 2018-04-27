Dbp'li Çınar Belediye Başkanı Cengiz'in Görevden Alınması

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Belediye Meclisi, tutuklanmasının ardından görevden alınan DBP'li eski belediye başkanı Ahmet Cengiz'in yerine, DBP'li meclis üyesi Beyaz Kaplan'ı seçti.

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski belediye başkanı Cengiz'in yerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca belediye meclisi, belediye başkanını seçmek üzere toplandı.

Belediye meclis salonunda, meclis üyeleri arasından ve gizli oylama ile yapılan seçim ile yeni belediye başkanı DBP'li meclis üyesi Beyaz Kaplan oldu.

Diyarbakır'da 7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince onanmasının ardından Aydın Cengiz, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne teslim olmuştu.