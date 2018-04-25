Dbp'li Çınar Belediye Başkanı Cengiz'in Görevden Alınması

DİYARBAKIR (AA ) - Diyarbakır'ın Çınar İlçe Belediye Meclisi, tutuklanmasının ardından görevden alınan DBP'li eski belediye başkanı Ahmet Cengiz'in yerine, yeni başkanın belirlenmesi için 27 Nisan'da seçime gidecek.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Belediye Başkanı Cengiz'in yerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca belediye meclis üyeleri arasından belediye başkanı seçmek üzere 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 10.00'da toplanılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Diyarbakır'da 7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince onanmasının ardından Aydın Cengiz, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne teslim olmuştu.