Daymare: 1998'in Konsollar için Çıkış Fragmanı Yayında Resident Evil serisinden esinlenilerek geliştirilmiş olan Daymare: 1998, PlayStation 4 ve Xbox One için 28 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Resident Evil serisinden esinlenilerek geliştirilmiş olan Daymare: 1998, PlayStation 4 ve Xbox One için 28 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak. Geri sayım devam ederken yayıncılar Destructive Creations ve All In! Games ve geliştirici Invader Studios, konsol kullanıcılarının sabırsızlıkla bekledikleri oyunun çıkış fragmanını yayınladılar.

Daymare: 1998 PlayStation 4 ve Xbox One için Geliyor

Etkili hayatta kalma mekanikleri ve zorlu düşmanları ile üçüncü kişi bakış açısından oynanan bir hayatta kalma-korku oyunu olan Daymare: 1998, birden fazla karakterin perspektifinden oynanması neticesinde hikayeye farklı perspektiflerden bakabilme fırsatınız oluyor. İlerleyişiniz boyunca çatışmalardan paçayı kurtarmak ve bulmacaları çözmek için stratejik yaklaşımlarda bulunmanız gerekiyor.

Hikayeye göre ölümcül bir kimyasal silahın üretildiği gizli bir araştırma tesisindeki sıradan bir güvenlik aşımı gibi görünen bir hadiseyi araştırmak üzere gönderilen ve üç kişiden oluşan özel güvenlik ekibinin rollerine bürünüyorsunuz. Aralarında elit bir askerin, helikopter pilotunun ve orman korucusunun bulunduğu ekibiniz olay yerine vardığında, her biri birer canavara dönmüş olan sakinleri ile cehennemden farksız hale gelen bir kasaba ile olayın sıradan bir güvenlik aşımının fazlası olduğu ortaya çıkıyor.

Size düşen ise kaynaklarınızı idareli kullanarak, bir yandan yaratıklar ile mücadele ederken bir yandan da etraftaki kanıtları ve ipuçlarını toparlamaya ve bu sayede, yaşanan felakete neyin sebep olduğunu çözmeye çalışıyorsunuz.

Slipgate Studios ile yapılan ortaklık neticesinde oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarının PC ile eş değer bir kalite olacağı söylenmişti. Bakalım gerçekten de öyle mi olacak? Bunu öğrenmek için önümüzde fazla bir zaman yok. Xbox mağazası üzerinden ön-siparişe açılmış olan oyunun fiyatı, 98,75 TL.