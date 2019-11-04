Dayısı ile vedalaşmaya gelen minik İsmail, kaza kurbanı oldu

04.11.2019 13:48

Antalya'da annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 3.5 yaşındaki İsmail, hayatını kaybetti. Küçük çocuğunun tayini çıkan dayısıyla vedalaşmak üzere Isparta'tan Antalya'ya geldiği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesi Fatma Erdoğan'la yolun karşısına geçmeye çalışan 3.5 yaşındaki İsmail Mert Erdoğan'a, Murat G.'nin kullandığı 32 EE 597 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İsmail Mert kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları çocuğu yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen İsmail Mert, hayatını kaybetti. Minik İsmail Mert'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından İsmail Mert Erdoğan'ın cenazesi Isparta'ya gönderildi. Çocuğun Isparta'da yaşadığı, Hakkari'ye tayini çıkan uzman çavuş dayısı Orhan Akyüz ile vedalaşmak için Antalya'ya geldiği öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü Murat G'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA