Dayı ve yeğeni kanyonda boğularak öldü
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Dayı ve yeğeni kanyonda boğularak öldü

Dayı ve yeğeni kanyonda boğularak öldü
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

KASTAMONU'da serinlemek için Cibiş Kanyonu'nda suya giren Yaşar Acar (37) ve yeğeni Çağatay Tatlıdil (12) boğuldu.

KASTAMONU'da serinlemek için Cibiş Kanyonu'nda suya giren Yaşar Acar (37) ve yeğeni Çağatay Tatlıdil (12) boğuldu.

Olay akşam saatlerinde Araç ilçesi Kayaboğazı köyünde bulunan Cibiş Kanyonu'nda meydana geldi. Serinlemek için suya giren Yaşar Acar ve yeğeni Çağatay Tatlıdil bir süre sonra çığlık atmaya başladı. Kanyona yakın bölgede bulunan köylüler ses üzerine gittikleri kanyonda boğulmak üzere olan 2 kişiyi görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler yaptıkları çalışma sonrası dayı ve yeğeninin cansız bedenlerini sudan çıkardı. Acar ve Tatlıdil'in casız bedenleri Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Çağatay Tatlıdil'in İstanbul'da yaşadığı ve dayısının yanına tatil için geldiği öğrenildi. 


Dayı ve yeğeni kanyonda boğularak öldü
Dayı ve yeğeni kanyonda boğularak öldü
Dayı ve yeğeni kanyonda boğularak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz

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