Davutoğlu'nun randevu talebine Bahçeli'den "şartlı evet" yanıtı geldi

MHP, Gelecek Partisi'ne, genel başkanlar düzeyindeki randevu talebine, görüşmenin içeriğinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olması şartıyla olumlu yanıt verilebileceğini iletti.

MHP'den alınan bilgiye göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özel Kalem Müdürü aracılığıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli'den randevu talebinde bulundu.

Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla MHP Genel Merkezine iletilen yazıda randevunun, kamuoyuyla da paylaşılan "Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"le ilgili önerileri paylaşmak üzere talep edildiği kaydedildi. MHP'den ise randevu talebine "şartlı evet" yanıtı geldi.

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü aracılığıyla Gelecek Partisi'ne iletilen cevapta "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konusunda randevu oluşturulabileceği, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusu ile ilgili talebe yanıt verilemeyeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven