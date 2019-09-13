Davutoğlu'nun ardından eski milletvekili Feramuz Üstün de AK Parti'den istifa etti

13.09.2019 12:39

AK Parti'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuluna sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından bir istifa haberi daha geldi. Eski AK Parti Gümüşhane Millletvekili Feramuz Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklama ile partiden istifa ettiğini açıkladı.Üstün, "AK Parti'den Başbakanımız Sayın Prof Ahmet Davutoğlu ile beraber bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum" ifadelerini kulandı.

"BAŞBAKANIMIZ İLE BERABER BUGÜN İTİBARİYLE İSTİFA ETMİŞ BULUNUYORUM"

Davutoğlu'nun istifa açıklamasından 15 dakika sonra istifa ettiğini sosyal medyadan açıklayan Feramuz Üstün şu ifadeleri kullandı: "Kuruluşundan beri aziz milletimize hizmet etmek için içinde bulunduğum AK Parti'den Başbakanımız Sayın Prof. Ahmet Davutoğlu ile beraber bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Kamuoyuna saygıyla arz ederim."

NE OLMUŞTU?

AK Parti'nin ihracını istediği ve bugün ihraç edilmesi beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa etti. Davutoğlu'nun yanında Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı vardı. "AK Parti'nin tabanını kendi genel başkanını ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz" diyen Davutoğlu yeni bir siyasi yola çıkmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 2 Eylül tarihinde yaptığı MYK'da Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihracı istenmişti.