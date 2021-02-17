Davutoğlu'ndan Gara operasyonu tepkisi! Bülent Ecevit örneği üzerinden yüklendi

13 vatandaşımızın şehit olduğu Gara operasyonu konusunda değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bülent Ecevit her şey bittikten sonra açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı ise müjdeyi önceden verdi" ifadelerini kullandı.

PKK terör örgütünün 13 vatandaşımızı şehit ettiği Gara operasyonu konusunda bir değerlendirmede Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

BÜLENT ECEVİT ÖRNEĞİNİ VERDİ

Konuyla ilgili hükümete sert eleştiriler yönelten Davutoğlu, "Kurtarma operasyonları önceden söylenmez. Tutuklama operasyonları da aynı şekilde, önceden söylenmez. Ani darbe operasyonlarında kamuoyu desteği için iletişimi önceden de başlatabilirsiniz. Ama kurtarma ya da tutuklama operasyonlarında kamuoyu iletişiminin operasyonun bitiminde yapılması lazım. Örneğin Abdullah Öcalan'ın yakalanmasında Bülent Ecevit her şey bittikten sonra açıklama yaptı. Bu durumdaysa Cumhurbaşkanı müjdeyi önceden verdi. Örgütler bu açıklamaları kendilerine göre değerlendirir, tedbir alırlar" şeklinde konuştu.

"BUNLAR DOĞRU İŞLER DEĞİL"

Açıklamasının devamında "Bütün soru işaretlerinin kaynağı da muhatabı da hükümettir" diyen Davutoğlu, şöyle devam etti: "Herkesin ortak meselesi olan terörle mücadeleyi sadece hükümeti ilgilendiren bir konuymuş gibi gösterip, soru soran muhalefeti de PKK yanlısı terörist ilan etmeye kalkıyorlar. Bunlar doğru işler değil."