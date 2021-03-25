Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia: Risk haritasının rengi kongreler nedeniyle değiştirilmedi

Dün Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde kalabalık görüntüler sosyal medya oldukça konuşulmuştu. Konuyla ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Ankara'nın risk haritasındaki renginin sarıdan kırmızıya döndüğünü belirten Davutoğlu, AK Parti ve MHP kongreleri nedeniyle renginin değiştirilmediğini öne sürdü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İl Başkanları toplantısının ardından gündeme ilişkin görüş ve önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Davutoğlu, AK Parti ve MHP'nin düzenlediği kongrelerle ilgili bir iddia ortaya attı.

Geçen hafta MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, dün de AK Parti 7. Olağan Kongresi Ankara'da yapılmıştı. Davutoğlu, başkentte düzenlenen kongrelerle ilgili, "Ankara'da vaka artışlarının hızlandığı ve Ankara'nın da kızardığı ama AK Parti ve MHP kongreleri dolayısıyla bunun ertelendiği bilgisi var. Gelecek hafta Ankara da kırmızıya dönerse bunların riyakarlıkları, fırsatçılığı, yalanları bir kez daha ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR RESİMLERLE MÜRACAAT ETSİNLER"

Davutoğlu, kongrelerle ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı AK Parti kongresinin ardından Cumhurbaşkanı ve iktidara düşen görev şudur: Madem ki bunlar bir tehlike teşkil etmiyor, milletimize sosyal mesafeye uymamak dolayısıyla kesilen bütün cezalar geri ödenmelidir. Ceza ödemiş bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, gitsinler ve itiraz dilekçesini AK Parti Kongresi'nin resimleriyle birlikte müracaat etsinler ve bu resimler sosyal mesafe kuralını ihlal etmiyorsa biz de etmiyorduk desinler."

ANKARA SARI KATEGORİDE YER ALIYOR

Normalleşme adımlarının atıldığı 1 Mart'ta açıklanan risk haritasına göre; Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklanmıştı.

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Kovid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller olmuştu.

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer almıştı.

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Kovid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklanmıştı.