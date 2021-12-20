Erdoğan'ın döviz rezerviyle ilgili, "Yoktum, Cumhurbaşkanıydım" sözleri sonrası Davutoğlu çok sert konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı İlim Yayma Ödülleri'nde yaptığı konuşmada, faiz düşürme politikasıyla ilgili "Benden başka bir şey beklemeyin. Bir müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu." ifadelerini kullanmıştı. Aynı konuşmada Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Bunu biz yaptık. Daha sonra bir düşüş yaşandı. Yoktum. Cumhurbaşkanıydım" açıklamasını da yapmıştı.

DAVUTOĞLU'NDAN "NAS' AÇIKLAMALARINA YANIT

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kamera karşısına geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

Davutoğlu, "Nas" açıklamasına ilişkin "Sayın Erdoğan faiz politikalarının nasa dayandığı iddiasında bulunuyor. Cahilce bir iddia. Neden mi? Sayın Erdoğan'ın faiz politikalarıyla dünyanın en yüksek faizini bugün Türkiye ödüyorsa, bu nasın gereği değil, nasa karşı olduğunun işaretidir. Çünkü nas faize yaklaşırken, fakiri korumak ve mazlumu korumak üzere yaklaşır. Halbuki Sayın Erdoğan'ın takip ettiği faiz politikasıyla bugün bankalar ve faiz kullananlar karlarını artırırken, fakir halk faiz altında eziliyor. Sayın Erdoğan her konuşmasında faiz altında milleti inim inim inletiyor. Ayrıca Sayın Erdoğan en azından bu kadarını bilirsiniz ki nas, emaneti ehline veriniz diyor. Siz hiçbir konuda emaneti ehline vermediniz. Nası kullanmayın ekonomimizi bu politikalarla yerle bir ettiniz. Nasın ve manevi değerlerimizin üzerinden elinizi çekin. Ekonomiden de çekin, nasdan da çekin." dedi.

"BİZİM DÖNEMİMİZDE MERKEZ BANKASI DOLAR SATMA İHTİYACI HİSSETMEDİ"

Erdoğan'ın "Başbakanlığım döneminde döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Bunu biz yaptık. Daha sonra bir düşüş yaşandı. Yoktum. Cumhurbaşkanıydım" sözlerine de tepki gösteren Davutoğlu, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Sayın Erdoğan her zamanki pişkinliğiyle bütün başarıları kendisine, bütün başarısızlıkları başkalarına atfetme alışkanlığıyla diyor ki, '"Başbakanlığım döneminde Merkez Bankası rezervleri maksimum düzeye çıkmıştı, daha sonra başbakanlığı bıraktım ve bu rezervler düştü'. Sayın Erdoğan, bizim başbakanlığımız döneminde keşke Cumhurbaşkanlığı yetkileri içinde kalsaydınız da müdahale etmemiş olsaydınız, bugün Türkiye nereye gelirdi görürdünüz.

Bizim başbakanlığımız döneminde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın net rezervleri vardı. Net 26 milyar, brüt 120-125 milyar bandında rezervimiz vardı ve Merkez Bankası hiçbir zaman arka kapı operasyonlarıyla dolar satma ihtiyacı hissetmedi. Swap uygulamasına da ihtiyaç hissetmedi. Ama sizin yönettiğiniz bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervleri eksi 40 milyar dolardır ve 128 milyar dolar rezervi de damadınız eliyle tükettiniz. Çok açık ve net söylüyorum Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün ekonomik alanda düştüğü tablonun birinci sorumlusu siz, ikinci sorumlusu bir parti darbesiyle göreve getirdiğiniz düşük profilli başbakan ve üçüncü sorumlusu bizzat atadığınız damat bakanınınızdır. "

"BAŞARISIZLIĞIN SORUMLUSU SİZSİNİZ"

Son olarak Davutoğlu, "Çok açık bir ifadeyle bir kez daha söylüyorum. Ne nası cehaletinizi örtmek için kullanın ne de rakamları başarısızlığınızı örtmek için istismar edin. Bu başarısızlığın sorumlusu siz ve göreve getirdiğiniz ehil olmayan kadrolardır. Siz gideceksiniz ve Gelecek kadroları bütün enkazı toparladığı gibi yeni bir ufka bu ülkeyi taşıyacak." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.