Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin AYM kapatılmalı çıkışına tepki: Demokrasiyi yok etme çabası
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Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin AYM kapatılmalı çıkışına tepki: Demokrasiyi yok etme çabası

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması artık ertelenemez bir hedeftir" sözlerine video mesajla yanıt verdi. Tüm siyasi parti liderlerine ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Davutoğlu, "Anayasa Mahkemesi'ni kapatma ve hedef gösterme üzerinden demokrasiyi yok etme çabasıdır. Adaleti yok etme çabasıdır" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması artık ertelenemez bir hedeftir" şeklindeki sözleri üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve siyasi parti liderleri ile sivil toplum kuruluşlarına sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı bir video ile çağrıda bulundu.

Davutoğlu, "Anayasa Mahkemesi gibi demokratik hukuk devletinin asli bir kurumunu, beğenmediği bir karar sebebiyle 'Kapanması gereken bir kurum' olarak ilan etmek, demokrasiye vurulabilecek en büyük darbedir. Aynı Anayasa Mahkemesi'nin daha önce milletvekilliği üyeliğinin düşmesi konusunda aldığı karara ses çıkarmayıp parti kapatmayla ilgili aldığı karar konusunda böyle bir tavır sergilenmesi, bundan sonra Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararların seçici bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ne karşı kullanılacağı sonucunu beraberinde getirmektedir" dedi.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNE ÇAĞRI

Türk demokrasisi için kaygı duyan bütün siyasi parti liderlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Davutoğlu, "Bu konudaki tutumunuz nedir? Açık ve net olarak ifade edin. Anayasa Mahkemesi eğer böyle bir baskı altında karar alacak olursa Türkiye'de hukukun yıpranması sonucunu beraberinde görürüz. Bütün siyasi parti liderlerine çağrım bir an önce bu konuda ortak ve net bir tavır sergilemeleri, bütün sivil toplum kuruluşlarına çağrım ise Türk demokrasisini koruyabilmek için Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere demokratik hukuk devleti kurumlarına sahip çıkmaktır. Aksi takdirde hiçbirimizin tasvip etmeyeceği bir süreç bizi demokrasinin tümüyle göz ardı edildiği otoriter bir rejime götürür ki, buna karşı mücadele etmek hepimiz için asli bir görevdir" ifadelerini kullandı.

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