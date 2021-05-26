Davutoğlu'nun Meclis kapısında yapacağı açıklama öncesinde polis bahçeye barikat kurdu
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Davutoğlu'nun Meclis kapısında yapacağı açıklama öncesinde polis bahçeye barikat kurdu

Davutoğlu'nun Meclis kapısında yapacağı açıklama öncesinde polis bahçeye barikat kurdu
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün TBMM kapısında son dönemde ortaya atılan hakkındaki iddialar sonrasında açıklama yapacağını duyurdu. Polis, Davutoğlu'nun konuşması öncesinde Meclis kapısına barikat kurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son dönemde kendisi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vermek için Meclis kapısında açıklama yapacağını duyurmuştu. "Temiz siyaset" çağrısı yapacağını duyuran Davutoğlu açıklama yapmadan önce polis Meclis kapısına barikat kurdu.

Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacağını duyurmuştu! Polis barikat kurdu

TARTIŞMA YAŞADILAR

Konuşma öncesi Gelecek Partililerin Meclis'in Çankaya Kapısı'na doğru geçmesine izin verilmedi. Polisle, Gelecek Partililer arasında tartışma çıktı.

Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacağını duyurmuştu! Polis barikat kurdu

Gelecek Partililerin beyaz gömlekli olması dikkat çekerken, topluluğun polisi alkışlarla protesto ettiği görüldü. Bölgeden gazetecilerin de geçmesine izin verilmedi.

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