Davutoğlu'nun Meclis kapısında yapacağı açıklama öncesinde polis bahçeye barikat kurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün TBMM kapısında son dönemde ortaya atılan hakkındaki iddialar sonrasında açıklama yapacağını duyurdu. Polis, Davutoğlu'nun konuşması öncesinde Meclis kapısına barikat kurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son dönemde kendisi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vermek için Meclis kapısında açıklama yapacağını duyurmuştu. "Temiz siyaset" çağrısı yapacağını duyuran Davutoğlu açıklama yapmadan önce polis Meclis kapısına barikat kurdu.

TARTIŞMA YAŞADILAR

Konuşma öncesi Gelecek Partililerin Meclis'in Çankaya Kapısı'na doğru geçmesine izin verilmedi. Polisle, Gelecek Partililer arasında tartışma çıktı.

Gelecek Partililerin beyaz gömlekli olması dikkat çekerken, topluluğun polisi alkışlarla protesto ettiği görüldü. Bölgeden gazetecilerin de geçmesine izin verilmedi.