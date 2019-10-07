Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni parti açıklaması: İfade edilen bir görüş yok

07.10.2019 17:08

Ufuk Uras, yeni parti kurma hazırlığı içindeki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Eski Başbakan Davutoğlu'na yakın kaynaklar, Uras'a bir teklifte bulunulmadığını ancak, çeşitli çevrelerle yeni kurulacak siyasi parti üzerine istişare yapıldığını söylemişti.

"DAVUTOĞLU BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

Ufuk Uras, kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda görüşmeye kendisini Davutoğlu'nun davet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Davutoğlu benimle görüşmek istedi. Kendi konumunu anlattı, ben de kendi durumumu anlattım. İfade edilen bir görüş yok ki paylaşmak ya da paylaşmamak söz konusu olsun. Var olan bir partiyle ilgisi olsun ya da olmasın."

NE OLMUŞTU?

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davuoğlu, eski BDP İstanbul Milletvekili ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Üyesi Ufuk Uras ile görüşme yapmıştı. Uras, söz konusugörüşmeye ilişkin Davutoğlu'nun kendisine yeni partiye katılma çağrısı yapmadığını belirtip, görüşmesinin partisinin genel başkanının bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ifade etmişti.