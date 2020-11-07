Davutoğlu ABD'de tarafını Trump'ı eleştirerek belli etti: Türkiye'de Trump'çıların olması üzüntü vericidir

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde sonuç henüz belli olmazken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu desteklediği adayı açıkladı. Davutoğlu, Donald Trump'ın Filistin konusundaki tavrını eleştirerek tarafını belli etti ve Türkiye'de Trump'ı destekleyenlerin olmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Tüm dünya 3 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçimlerine odaklandı. Oy sayımında 4'üncü güne girilirken sonuç henüz netleşmedi. Kritik eyaletlerin hepsinde önde olan Biden Beyaz Saray'a yakın olan isim olarak dikkat çekerken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu seçimlerde kimi desteklediğini açıkladı.

Murat Sabuncu'nun programına konuk olan Davutoğlu, "Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı?" sorusuna Trump'ı eleştirerek cevap verdi ve tarafını belli etti.

"TÜRKİYE'DE TRUMP'ÇILARIN OLMASI ÜZÜNTÜ VERİCİDİR"

Soruya cevap veren Davutoğlu, Donald Trump'ın Filistin konusundaki tavrını hatırlattı ve "Üzüntü vericidir, bir Türk vatandaşı olarak Türkiye'de de Trump'çılar çıktı. Ve o Trump'çılar da milliyetçi muhafazakar olduğunu söyleyen kesimden çıktı" dedi.

"KUDÜS'Ü İSRAİL'İN TOPRAĞI OLARAK GÖREN BİR LİDERE NASIL KURTULUŞ ÜMİDİYLE BAKTILAR"

Davutoğlu, "Nasıl bir muhafazakarlık ki Kudüs'ü tümüyle İsrail'in toprağı olarak gören bir lidere kurtuluş ümidiyle baktılar. Burada demek ki otoriterlikte anlaşmak İslami değerlerde anlaşmaktan daha önemli" şeklinde konuştu.