Davut Güloğlu ve Sıla tartışması nedir? Davut Güloğlu, Sıla'ya ne dedi? Şarkıcı Davut Güloğlu, meslektaşı Sıla'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen etkinlikle alakalı paylaşımına küfürlü yanıt verince ikili mahkemelik oldu. Sıla, Davut Güloğlu kavgası nedir?

Sanatçı Sıla Gençoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin akabinde gerçekleştirilen Yenikapı'daki etkinlik hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu. Konuyla ilgili de Davut Güloğlu, katıldığı programda hakaret içen yanıtla karşılık vermişti. Olayın ardından Sıla, şakıcı Güloğlu'ndan şikayetçi olmuştu.

SILA, DAVUT GÜLOĞLU TARTIŞMASI NEDİR?

Bir dönemin ünlü ismi Davut Güloğlu, 2017 yılında katıldığı Söylemezsem Olmaz programında, Sıla'ya yanıt olarak dile getirdiği sözler nedeniyle mahkemelik oldu. Programda, Sıla'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası düzenlenen Yenikapı etkinliğine yönelik yorumuna cevap olarak 'S... olsun gitsin' ifadelerini içeren sözler sarfetmişti.

Sıla ise gelişmenin ardından Güloğlu hakkında şikayetçi olmuştu.D avut Güloğlu hakkında, "Basın yoluyla hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmış, Güloğlu'nun avukatı, çeşitli nedenlerden davadan çekilmişti. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu'nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti.

DAVUT GÜLOĞLU CEZA ALDI MI?

Davut Güloğlu istinaf mahkemesine başvurdu ancak başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "Eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşti. Bu arada Sıla, Davut Güloğlu'na tazminat davası açmıştı.