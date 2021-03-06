Davraz, konuklarına unutulmaz kış manzaraları sunuyor
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Davraz, konuklarına unutulmaz kış manzaraları sunuyor

06.03.2021 08:18 | Son Güncelleme: 06.03.2021 08:22
Davraz, konuklarına unutulmaz kış manzaraları sunuyor

ISPARTA'daki Davraz Kayak Merkezi, aralık ayından bu yana konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

ISPARTA'daki Davraz Kayak Merkezi, aralık ayından bu yana konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Kar kalınlığının 50 ile 250 santimetre arasında değiştiği kayak merkezinde misafirler, Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapıyor.

Isparta'nın doğusunda, kent merkezi ve Eğirdir'e 25 kilometre mesafede yer alan Davraz Kayak Merkezi, Toros Dağları'na bağlı 2637 metre yükseklikte ve kar kalınlığı 50 ile 250 santimetre arasında değişiyor. Davraz Kayak Merkezi'ne gelen konuklar Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapma ayrıcalığı yaşıyor. Dileyenlere konaklama imkanı da sunulan merkezde günübirlik tatilciler için de kayak, snowboard, kar yürüyüşü gibi aktiviteler seçenek olarak yoğun ilgi görüyor.

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL PİSTLERİNE SAHİPOcak ve şubat aylarında rağbet gören, Türkiye'nin en güzel pistlerine sahip kayak merkezi ve kış sporları merkezlerinden biri olan Davraz, kar kalitesiyle yeni başlayan kayakçılara tehlikesiz rotalar, profesyonel kayakçılara ise gönüllerince kayabilecekleri, ortalama 8 kilometreye ulaşan parkurlar sunuyor. Dağın yüksek yamaçları, Isparta Ovası'nı ve Eğirdir Gölü'nü izleme olanağı sunarken, Davraz dağcılık, botanik gözlemcilik ve trekking aktiviteleri için de tercih edilen rotalardan biri olarak dikkat çekiyor. Nisan ayı ortalarına kadar kayak ve snowboard yapılabilen Davraz Kayak Merkezi'nde konaklama ve günübirlik turlar için de tesisler bulunuyor.PANDEMİ NEDENİYLE TEDBİRLER ÇOK SIKIKış mevsimi boyunca Davraz'a turlar düzenlediklerini belirten profesyonel rehber Cuma Gök, bu yıl ise tüm dünyayı etkisine alan Covid 19 pandemisi nedeniyle tur kapasitesini düşürdüklerini belirtti. Doğa tutkunlarıyla Antalya'dan hafta içi 46 kişilik araçlarda yüzde 80 kapasiteyle Davraz'a gittiklerini anlatan Gök, "Araçlar turdan 2 saat önce ozonla dezenfekte ediliyor. Tura katılacak olanların HES kodlarını sorguluyoruz. Araç içerisinde maske zorunluluğu var. Ayrıca biz de araç içerisinde konuklarımıza yedek maske hediye ediyoruz. Konuklarımıza ikramlarımız ise paketli hijyen koşullarda yapılıyor. Araca binerken ateş ölçümü yapıyoruz" dedi.

Tura katılanlardan isteyenlerin kayak ve snowboard, isteyenlerin ise kar yürüyüşü gerçekleştirdiğini belirten Gök, Davraz dışındaki turları ise genellikle 2 saatlik mesafelerdeki rotalara yaptıklarını ifade etti.


Davraz, konuklarına unutulmaz kış manzaraları sunuyor
Davraz, konuklarına unutulmaz kış manzaraları sunuyor
Davraz, konuklarına unutulmaz kış manzaraları sunuyor
Davraz, konuklarına unutulmaz kış manzaraları sunuyor
Davraz, konuklarına unutulmaz kış manzaraları sunuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selma KUNAR

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