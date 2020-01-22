Davos'ta Pakistan'dan Azerbaycan'a Karabağ desteği

22.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:47

Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşmede, Pakistan'ın Karabağ konusundaki desteğini yineledi.



Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılan Han'ın, Aliyev, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'la bir araya geldiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle