Davos'ta Pakistan'dan Azerbaycan'a Karabağ desteği
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Davos'ta Pakistan'dan Azerbaycan'a Karabağ desteği

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılan Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'la bir araya geldi

22.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:47
Davos'ta Pakistan'dan Azerbaycan'a Karabağ desteği

Başbakanı İmran , Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşmede, Pakistan'ın Karabağ konusundaki desteğini yineledi.


Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılan Han'ın, Aliyev, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'la bir araya geldiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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