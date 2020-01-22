Davos'ta Pakistan'dan Azerbaycan'a Karabağ desteği
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılan Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'la bir araya geldi
Pakistan Başbakanı İmran Han, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşmede, Pakistan'ın Karabağ konusundaki desteğini yineledi.
Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılan Han'ın, Aliyev, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'la bir araya geldiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle