David Sassoli: Avrupa Parlamentosu Başkanı tedavi gördüğü hastanede öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

David Sassoli: Avrupa Parlamentosu Başkanı tedavi gördüğü hastanede öldü

David Sassoli: Avrupa Parlamentosu Başkanı tedavi gördüğü hastanede öldü
BBC - Haberler | Dünya

David Sassoli'nin bu sabah hayatını kaybettiğini, sözcüsü Roberto Cuillo Twitter hesabında açıkladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, ülkesi İtalya'da iki haftadan uzun süredir tedavi gördüğü hastanede öldü.

David Sassoli'nin bu sabah hayatını kaybettiğini, sözcüsü Roberto Cuillo Twitter hesabında açıkladı.

65 yaşındaki Sassoli, bağışıklık sistemindeki bozukluk sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Sassoli'nin durumunun ciddi olduğu açıklanmış, AP Başkanı'nın tüm resmi faaliyetleri iptal edilmişti.

Eylül ayında da zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan Sassoli, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve Avrupa Birliği zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strasburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

BBC
Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title