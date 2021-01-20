Davacı filmi nerede çekildi? Davacı filmi ne zaman çekildii? Davacı filmi konusu, oyuncuları...
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Davacı filmi nerede çekildi? Davacı filmi ne zaman çekildii? Davacı filmi konusu, oyuncuları...

20.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:54
Davacı filmi nerede çekildi? Davacı filmi ne zaman çekildii? Davacı filmi konusu, oyuncuları...

Ekranlarda sık sık yayınlanan Türk filmlerinden biri olan Davacı, çekilen mekanlarıyla merak ediliyor. Bu kapsamda Davacı filmi nerede çekiliyor sorusunun cevabı merak ediliyor.

Kırsal kesimde yaşayan inatçı ve saf insanların güldürüsü. Bir hayvan sürüsünün komşu bahçesine girmesi nedeniyle açılan davanın yedi yıldan fazla sürede hala kapanmamış olmasını ele alan Davacı filmi nerede çekildii?

DAVACI FİLMİ KONUSU

Köyde yanyana evlerde yaşayan iki komşu hayvan sürüsünün bahçeye dadanması üzerine karşı karşıya gelirler. İş inada binince soluğu mahkemede ve adalette aramaya karar verirler. Fakat gel gelelim açılan dava sürüne sürüne 7 yıla kadar uzar... Bu kadar sürede neden dva açıldığı kimin haklı kimin şikayetçi olduğu da arapsaçına döner...

Yönetmen: Zeki Ökten

Senaryo: Umur Bugay

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Davacı

Yapım Yılı: 1986

Yapım Ülkesi: Türkiye

Filmin Süresi: 80 dk.

DAVACI OYUNCULARI

Necati Bilgiç,

Serra Yılmaz,

Güzin Özipek,

Savaş Yurttaş,

Kemal Sunal

DAVACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Atmosferi ile de dikkat çeken bir film olan Davacı, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çekildi.

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