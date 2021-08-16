Dava sorusu Emina Jahovic'in keyfini kaçırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dava sorusu Emina Jahovic'in keyfini kaçırdı

Dava sorusu Emina Jahovic'in keyfini kaçırdı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Mustafa Sandal da geçtiğimiz günlerde nafakanın iptali için mahkemeye başvurmuştu.

Mustafa Sandal da geçtiğimiz günlerde nafakanın iptali için mahkemeye başvurmuştu. Konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Jahovic hızla aracına binerek oradan ayrıldı.

RESTİ TERS TEPTİ

Şubat ayında iki aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal'ın evine icra memurlarını gönderen Emina Jahovic'in bu resti ters tepti! Sandal, eski eşine nafakanın iptali için dava açtı.

Yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Şubat ayında Emina Jahovic'in iki aylık alacağına karşılık, Mustafa Sandal'ın evine ve ofisine haciz gönderdiğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.

O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, Mustafa Sandal'ın banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu.

Pandemide sahnelerin tamamen kapandığı, müzisyenlerin iş yapamaz hale geldiği bir dönemde yapılan bu davranışı Sandal affetmedi!

O güne kadar boşanma protokolünde yer alan sorumluluklarını yerine getiren Sandal, Jahovic'in bu hamlesine karşılık nafaka iptal davası açtı.

23 Kasım 2021 tarihinde görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL'nin iptal edilmesini isteyecek.

Çubuklu Vadi'deki evinin 70 bin liralık kira gelirini de alan Jahovic'in bu haktan da mahrum edilmesi talep edilecek.

Mustafa Sandal, Çubuklu Vadi'de milyonluk villasını satmak için Dikran Masis'le anlaşmıştı. Fakat Masis'in son anda vazgeçmesiyle 70 bin liraya kiraya verdi. Kira gelirini Emina Jahovic alıyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci
Magazin Alişan Işın Karaca Berdan Mardini Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dava sorusu Emina Jahovic'in keyfini kaçırdı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 09:18:53. #1.14#

title