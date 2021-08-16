Dava sorusu Emina Jahovic'in keyfini kaçırdı

Mustafa Sandal da geçtiğimiz günlerde nafakanın iptali için mahkemeye başvurmuştu.

Mustafa Sandal da geçtiğimiz günlerde nafakanın iptali için mahkemeye başvurmuştu. Konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Jahovic hızla aracına binerek oradan ayrıldı.

RESTİ TERS TEPTİ

Şubat ayında iki aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal'ın evine icra memurlarını gönderen Emina Jahovic'in bu resti ters tepti! Sandal, eski eşine nafakanın iptali için dava açtı.

Yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Şubat ayında Emina Jahovic'in iki aylık alacağına karşılık, Mustafa Sandal'ın evine ve ofisine haciz gönderdiğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.

O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, Mustafa Sandal'ın banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu.

Pandemide sahnelerin tamamen kapandığı, müzisyenlerin iş yapamaz hale geldiği bir dönemde yapılan bu davranışı Sandal affetmedi!

O güne kadar boşanma protokolünde yer alan sorumluluklarını yerine getiren Sandal, Jahovic'in bu hamlesine karşılık nafaka iptal davası açtı.

23 Kasım 2021 tarihinde görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL'nin iptal edilmesini isteyecek.

Çubuklu Vadi'deki evinin 70 bin liralık kira gelirini de alan Jahovic'in bu haktan da mahrum edilmesi talep edilecek.

Mustafa Sandal, Çubuklu Vadi'de milyonluk villasını satmak için Dikran Masis'le anlaşmıştı. Fakat Masis'in son anda vazgeçmesiyle 70 bin liraya kiraya verdi. Kira gelirini Emina Jahovic alıyor.

Kaynak: Hürriyet