Daü Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi 2021 Sonuçları Açıklandı, Kayıtlar Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi-2021 sonuçları açıklandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi-2021 sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre 1, 681 aday öğrenci lise başarı puanlarına göre ön lisans ve lisans programlarına (Tıp ve Diş hekimliği Programları hariç) yerleştirildi. 19 Haziran 2021, tarihinde 197 adayın katılımı ile DAÜ kampüsünde ve İstanbul'da Maltepe Üniversitesi'nde yapılan DAÜ Giriş Sınavı sonuçlarına göre ise 15 aday DAÜ - Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı'na yerleşirken, 10 aday da DAÜ - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Ortak Diş Hekimliği Programı'na yerleşti. Adaylar sınav sonuçlarına başvuru yaptıkları sistem üzerinden ulaşabilirler. Burs hakkı kazanan adayların burs oranları da yine başvuru yaptıkları sistem üzerinden adaylara duyurulmuştur.

Puan Türü Birincileri de Belli Oldu Lise Başarı Puanı Türü'nde; Ayşe Naz Kankur, Azra Aygün, Eren Erberk Erkul ve Murat Bebiş birinciliği paylaşırken, Müzik Puanı türünde Meryem Boran ve Spor Puanı Türü'nde de Remziye Kızılbora birinci oldular. Giriş Sınavı sonuçlarına göre ise Matematik-Fen Bilimleri Puan Türü Birincisi Neslişah Baki oldu.

Kayıt İşlemleri Adaylar, bugünden itibaren yerleştirildikleri programlara kayıt yapabileceklerdir. Kayıtlar DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğünden şahsen veya çevrim içi olarak kayit. emu. edu. tr adresinden yapılabilir.

Kaynak: Habermetre