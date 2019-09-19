DATÜB heyeti Üzümlü Kaymakamı Yılmaz'a başarılar diledi

19.09.2019 18:26

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar beraberindeki heyet ile birlikte Erzincan iline bağlı Üzümlü ilçesine atanan Kaymakam Enver Yılmaz'ı ziyaret etti.



DATÜB yöneticilerinden oluşan heyet, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette Kaymakam Yılmaz'a DATÜB faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler veren Genel Sekreter Uçar, Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska'lıların burada kalıcı olduklarını, dolayısıyla onların burada istihdam ettirilmesi ve diğer kalıcı projelerin gelecekte uygulanması konusunda istişarelerde bulundu. Kaymakam Yılmaz da ziyaretlerinden dolayı DATÜB Heyetine teşekkür ederek, yapılması gereken çalışmaların en kısa zamanda tespit edilerek DATÜB ile birlikte ortak hareket halinde burada iskan ettirilen Ahıskalılara daha iyi hizmet etme maksadında olduklarını bildirdi.



Ziyarette Genel Sekreter Uçar'a DATÜB İcra Komisyonu Başkanı Mehmet Taş, İcra Komisyonu Başkan Yardımcısı İbrahim Agara, DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, Yardımcısı Gülmira Elisagil ve diğer DATÜB temsilcileri eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA