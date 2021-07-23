Datça yerlisi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Datça yerlisi oldu

Datça yerlisi oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Nur Yazar yaz sezonu için Datça sahillerini seçenlerden. Kano yaparken görüntülenen ünlü oyuncu uzun yıllardır yazları Datça'ya geliyorum. Buranın yerlisi gibi sayılırım artık.

2 yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu "Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusuyum. Son 2 yıldır tiyatro oyunum vardı. Tiyatro oyunum biter bitmez en kısa zamanda ekranlara döneceğim. Bende ekranları, dizileri çok özledim" dedi. Nur Yazar en son "Aşk ve Mavi" dizisinde 'Fatma' karakterine hayat vermişti.

Datça yerlisi oldu
Datça yerlisi oldu

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Alişan Ahmet Kural Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Aytaç Kara Mesut Özil Alper Yılmaz Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Datça yerlisi oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 10:14:42. #1.15#

title