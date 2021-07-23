Datça yerlisi oldu

Ünlü oyuncu Nur Yazar yaz sezonu için Datça sahillerini seçenlerden. Kano yaparken görüntülenen ünlü oyuncu uzun yıllardır yazları Datça'ya geliyorum. Buranın yerlisi gibi sayılırım artık.

2 yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu "Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusuyum. Son 2 yıldır tiyatro oyunum vardı. Tiyatro oyunum biter bitmez en kısa zamanda ekranlara döneceğim. Bende ekranları, dizileri çok özledim" dedi. Nur Yazar en son "Aşk ve Mavi" dizisinde 'Fatma' karakterine hayat vermişti.

Kaynak: Snob Magazin