Datça Tiyatro Festivali'nde coşkulu kapanış

Alican Yücesoy, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak gibi isimlerin söyleşiler, oyunlar ile renk kattığı festival Büyük Ev Abluka'da konseri ile son buldu. Yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan festival 7'den 70'e herkes atölye çalışmaları, konserler, tiyatro oyunları ile Datça'nın enfes manzarasına karşı hem eğlendi hem de öğrendi. Çocukların da unutulmadığı festivalde minikler de hem oyunlar hem de yarışmalarla eğlendi.

Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke'nin konseri ile unutulmaz anların yaşandığı festivalde Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çocukları ile hem Datçalılar ile bir araya geldi hem de eğlenceye doydu. Mühendislik, medya tasarımı, oyunculuk gibi alanlarda eğitim gören üniversite öğrencilerinin "muhabbet" diyerek yola çıktığı ve "Deniz Seviyesinde Tiyatro" sloganı ile yola çıktığı festivalde başarılı oyuncu Beyti Engin söyleşileri ile hem gençlere hem meraklılarına oyunculuğun bilinmeyenlerini anlattı.

Hare Sürel, Öner Erkan, Ayfer Dönmez, Batış Gönenen, Pervin Bağdat, Kanbolat Görkem Arslan, Melis Öz, Haki biçici, Zeynep Günsür, Fulya Peker, Gizem Bilgen, Güray Dinçöl, Salih Bademci, İmer Özgün gibi isimlerin de ziyaret ettiği festival renkli anlara tanıklık etti.

OYUN SIRASINDA ELEKTRİK GİTTİ, TİYATROSEVERLER OYUNCULARI YALNIZ BIRAKMADI

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve heyecanını koruyan Datça Tiyatro Festivali, sahnelenen oyunlarla Datçalıları ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen tiyatroseverleri bir araya getirdi. Festival kapsamında sahnelenen beş kişinin peşinden izleyenleri İstanbul'da bir çamaşırhaneye sürükleyen "Seni Seviyorum Türkiye"oyunu sırasında yaşanan aksaklık tiyatronun gücünü gözler önüne serdi. Başarılı oyuncu Alican Yücesoy'un da yer aldığı oyun sahnelendiği sırada yaşanan teknik aksaklık nedeniyle elektrikler gitti. Yaklaşık 2 bin kişinin izledi ve dakikalarca ayaklanan oyunda yaşanan elektrik kesintisi sırasında izleyiciler oyuncuları yalnız bırakmadı. Telefonlarını çıkarak ışıklarını yakan izleyiciler, sahneyi aydınlandırdı. Oyunun sahnelendiği amfi tiyatro yaklaşık 2 bin izleyicinin dâhiyane fikri ile aydınlandı. Oyun, ziyaretçiler dakikalarca telefon ışıkları ile sahneyi aydınlatması ile son buldu

Kaynak: Bültenler